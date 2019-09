Komentirajući nefunkcioniranje i blokadu rada Parlameta BiH, zamjenik predsjedatelja Kluba zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Predrag Kožul kazao je da je potrebno stabilizirati odnosa između .konstitutivnih naroda u BiH i što žurnije formirati Vijeće ministara.

Foto: 24sata.info

- Ako hoćemo da BiH konačno krene putem napretka i svi zajedno gledamo pozitivne procese u budućnosti, potrebna nam je politička stabilnost. Bez toga nema niti stabilne vlasti - kazao je Predrag Kožul, priopćeno je iz Ureda za informiranje HDZ-a BiH.

Kožul je pozvao na dogovor kako bi profunkcionirala oba doma Parlamenta BiH, sva povjerenstva i Parlamentarni odbori.

- Moramo stabilizirati odnose unutar konstitutivnih naroda, pokušati naći kompromis u svim važnim stvarima za BiH. Pred BiH je niz značajnih koraka u procesu euroatlantskih integracija koji se moraju rješavati i za to je opet potreban dogovor partnerskih stranaka - izjavio je Kožul.

Dodao je kako kriza oko uspostave vlasti na svim razinama u BiH ne šalje dobru poruku svijetu i nije dobra ni za koga.

Po njegovim riječima, sve pretpostavke oko formiranja Vijeća ministara ispunjene su još u kolovozu sukladno dogovoru lidera HDZ-a, SDA, SNSD-a, no međustranački dogovor nije ispoštovan zbog, kako je rekao, uvjetovanja iz Sarajeva.

- Naše opredjeljenje je formiranje Vijeća ministara što žurnije i bez uvjetovanja kako bismo konačno implementirali izborne rezultate i počeli se baviti rješavanjem ozbiljnih pitanja u BiH koja čekaju, i iz dana u dan se stvaraju nova - naglasio je Kožul.

Poručio je da se što prije predstavnici stranaka vrate razgovorima i učine sve kako bi BiH mogla ostvariti najvažnije vanjskopolitičke ciljeve.

- Hrvatska politika u BiH nema dvojbi oko euroatlantskih integracija jer za njih nema alternative, ali za to nam trebaju vjerodostojni partneri i vjerodostojne institucije s punim izbornim legitimitetom na razini BiH. To u ovom trenutku nemamo, jer Vijeće ministara u tehničkom mandatu s dupliranjem najvažnijih funkcija izvršne i zakonodavne vlasti to nije - zaključio je Kožul, navodi se u priopćenju.

( FENA)