Rukovodstvo Socijaldemokratske partije BiH (SDP), izabrani i imenovani zvaničnici stranke održali su danas sastanak u Sarajevu na kojem su prezentirane aktivnosti planirane za naredni period s posebnim osvrtom na lokalne izbore.

Foto: Fena

Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić je na konferenciji za medije naveo da će danas obilježiti početak priprema kampanje za lokalne izbore, stoga će kandidatima koji su na posljednjim izborima dobili podršku građana, vijećnicima, zastupnicima, omogućiti da do sjednice Glavnog odbora SDP BiH pripreme sugestije i prijedloge za koje smatraju da trebaju biti ugrađeni u izbornu platformu.



Izrazio je očekivanje da bi u septembru ili oktobru trebali biti okončani izbori unutar SDP-a, a na kojima će biti izabrani predsjednici kantonalnih, gradskih i općinskih organizacija, a onda će se angažirati na konkretne sadržaje.



- Želimo da radimo konkretne programe, da ponudimo konkretna rješenja građanima BiH - kazao je Nikšić.



S obzirom da još nije formirana vlast na državnom i federalnom nivou BiH, SDP će pokušati da, s političkim partijama koje su spremne, izvrše pritisak za izmjenu Izbornog zakona BiH kako bi omogućili elektronsko glasanje i identifikaciju birača video nadzorom, ali i da se u Izborni zakon BiH uvede mogućnost vanrednih izbora, jer je „nedopustivo da se dogovaraju oko svega osim oko formiranja vlasti“.



- SDP BiH neće ni po koju cijenu izdati svoje birače i kao najveća multietnička partija, spreman je platiti svaku cijenu za svoje principe, pa i cijenu da raspustimo najjaču kantonalnu organizaciju - naglasio je Nikšić.



Upitan da prokomentira i sutrašnje okupljanje LGBT populacije, Nikšić je kazao da se SDP BiH i on lično uvijek zalaže i bori za jednakost svih građana, za ljudska prava i slobode.



Svako ima pravo, kazao je, da se izražava onako kako smatra i SDP BiH će se uvijek zalagati, a to stoji i u Ustavu BiH, da se slobode ničim ne ograničavaju, te je , u tom kontekstu, osudio napade na strane zvaničnike, ambasadore.



- BiH može opstati samo ako bude njegovala i borila se za očuvanje kulture različitosti, jer i po svom nacionalnom sastavu BiH je država koja samo takva može opstati – zaključio je predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić na konferenciji za medije koja je danas održana povodom sastanka stranke.



(FENA)