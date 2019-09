Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izrazio je spremnost za razgovore s komesarom Evropske unije za proširenje Johannesom Hahnom te pozvao predstavnike NATO saveza da odbace odluku o davanju Akcionog plana za članstvo (MAP) BiH kako ne bi bili, naveo je, glavni razlog zašto u BiH ne funkcionišu institucije.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je novinarima u Trebinju ponovio da postoji spremnost za jedan oblik saradnje s tim vojnim savezom, ali ne i za članstvo.



-Imamo određeni oblik saradnje, mi razumijemo šta je ta velika vojna integracija i spremni smo da sarađujemo na nivou na kojem Srbija sarađuje po tom pitanju. Prejudicirati članstvo je apsolutno nešto što je nametnuto – ustvrdio je Dodik.



Istakao je da mu nije problem da razgovara s Hahnom i kaže šta hoće, a šta neće, ali da je nemoguća dimenzija u kojoj se unaprijed nameće šta ko treba da prihvati.



Ponovio je stav da prvo treba izabrati novo Vijeće ministara BiH.



- Nemam ništa protiv da se na novo Vijeće ministara stavi dokument koji će se zvati kako god hoće i da Vijeće ministara o tome odlučuje, ali da neko unaprijed govori šta treba da odluči to vijeće, to je neko drugo pitanje i to je nemoguće – rekao je član Predsjedništva BiH.



Dodik i predsjednik Poslovnog sistema "Svislajon" Rodoljub Drašković dogovorili su danas u Trebinju da će biti osnivači fondacije koja će stati iza izgradnje novog kliničko-bolničkog, dijagnostičkog i rehabilitacionog centra u Trebinju čija će vrijednost biti veća od 50 miliona KM.



-Nismo odustali ni od izgradnje aerodroma. Uvjeren sam da će ova generacija ljudi to postaviti na prave noge - ustvrdio je Dodik.



(FENA)