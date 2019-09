Glavni odbor Stranke demokratske kacije (SDA) daje punu podršku predsjedniku Stranke Bakiru Izetbegoviću u pregovorima o formiranju Vijeća ministara BiH, zaključeno je danas na sjednici tog odbora.

Foto: FENA

Prema saopćenju nakon sjednice, Glavni odbor ocjenjuje štetnom za državu i sve njene narode i građane politiku koju već duže od deceniju provode Milorad Dodik i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).



- Dodik od 2006. godine gotovo na dnevnoj bazi vrijeđa i omalovažava državu BiH i njene institucije, govori o BiH kao nemogućoj i neodrživoj državi, bez ustezanja govori o podjeli zemlje, brisanju granice na Drini, crta nove granice na Balkanu. Istovremeno, vrijeđa i Bošnjake, šovinistički poručuje da mu „neće suditi muslimani“, Bošnjake povratnike naziva „okupatorima Podrinja“, ezan „arlaukanjem“, nasrće na njihov identitet, negira bosanski jezik, negira genocid, pokušava mijenjati karakter rata, odlikuje ratne zločince. Od 2006. godine do danas, referendumom je u različitim prilikama prijetio skoro 50 puta.



Izazivanje krize oko uspostave vlasti i Dodikov pokušaj da se volja entiteta nametne državi u oblastima za koje je ona isključivo nadležna i time zaustavi NATO put BiH, samo su kulminacija takve politike - naglašeno je u zaključcima.



Kako je dalje navedeno, Glavni odbor SDA prepoznaje da je krajnji cilj te politike i njenih mentora da kršeći i ne poštujući zakone i odluke, kao i konsenzusom svih strana ranije utvrđeno vanjsko-političko opredjeljenje, zaustavi put BiH prema NATO-u i Evropskoj uniji, kao i da se u potpunosti blokiraju i obesmisle državne institucije kako bi se u potpunosti razgradila BiH. Takva destruktivna politika je prijetnja stabilnosti i miru u BiH, ali i regiji.



Glavni odbor SDA poziva SNSD da prestane sa politikom destabilizacije države jer to ne može donijeti nikome ništa dobro, a naročito ne srpskom narodu i entitetu RS, u čije ime se, navodno, vodi takva politika.



Također upućen je poziva SNSD-u da počne u cijelosti poštovati Ustav i zakone BiH te da poštuju potpisane Principe za formiranje vlasti na nivou BiH koje su potpisali lideri SDA, SNSD i HDZ BiH Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović.



Glavni odbor SDA smatra da je jedini i isključivi krivac za krizu oko formiranja vlasti Milorad Dodik i njegov zahtjev da se ne poštuju zakoni kojima se definira NATO put BiH te podsjeća da član 3. potpisanih Principa predviđa „unapređenje odnosa sa NATO-om, u skladu sa svim relevantnim odlukama što podrazumijeva izradu planova“.



SDA neće odustati od svojih principa, a to je funkcioniranje države u skladu s Ustavom i vladavinom zakona te neće dopustiti da se entitet nametne državi u nadležnostima koje su isključivo državne - zaključio je također danas Glavni odbor SDA.



Ppoziva sve sve relevantne sagovornike da se nastave razgovori o formiranju vlasti i postigne konsenzus koji će omogućiti slanje Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) i imenovanje mandatara za sastav Vijeća ministara BiH. Ukoliko se svi budu pridržavali potpisanog sporazuma, poštovali Ustav i zakon, vlast na svim nivoima može biti uspostavljena u kratkom roku.



GO SDA poziva HDZ BiH da prestane sa dvoličnom politikom, kojom istovremeno navodno podržavaju NATO put, ali i odustaju od slanja Godišnjeg nacionalnog programa u sjedište NATO-a.



Poziva HDZ BiH da predloži kandidata za poziciju predsjednika Federacije BiH kako bi se konačno pokrenule procedure imenovanja novog saziva Vlade FBiH.



Glavni odbor SDA osuđuje tvrdnje čelnika HDZ-a, prije svih Dragana Čovića i Bože Ljubića, da je „stvaranjem Herceg-Bosne stvorena Bosna i Hercegovina“, te da je ta paradržavna tvorevina „putokaz za ustavna rješenja u BiH“.



- Te tvrdnje jasno i nedvosmisleno otkrivaju da je cilj HDZ-ove politike etnička segregacija Bosne i Hercegovine. Taj cilj se samo maskira pričom o navodnoj nejadnakopravnosti i lažnim samopredstavljanjem kao „nositelja europskih vrijednosti“. Nikakve „europske vrijednosti“ nisu, niti mogu biti formiranje paradržava, zalaganje za etničke podjele i segregaciju, ili slavljenje zločinaca koji su bili na čelu te tzv. Herceg-Bosne, a pred Haškim tribunalom su presuđeni za udruženi zločinački poduhvat - zaključio je također Glavni odbor SDA.



Glavni odbor SDA poziva OHR, zemlje garante Dejtonskog mirovnog sporazuma, zemlje članice PIC-a i sve druge revelantne faktore međunarodne zajednice da zauzmu odlučniji stav napsram destruktivnih politika koje bi BiH mogle odvesti u duboku krizu, proizvesti nestabilnost i u krajnjem ugroziti mir u BiH, ali i regiji. Izražavanje zabrinutosti i mlake reakcije samo dodatno ohrabruju predvodnike destruktivnih politika.



S obzirom na to da Milorad Dodik najavljuje produbljivanje krize kroz djelovanje Narodne skupštine RS-a, SDA očekuje da se odlučnost na očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma pokaže odmah i tako na vrijeme zaustavi dodatna destabilizacija prilika u BiH, zaključio je Glavni odbor SDA.



Današnja sjednica tog tijela je završena. Najavljena pres-konferencija neće biti održana, saopćeno je iz SDA.





(FENA)