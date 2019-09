Jednomjesečni rok za formiranje novog saziva Vijeća ministara BiH, na koji su se lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik obavezali potpisanim sporazumom, istječe danas.

Foto: 24sata.info

No, zbog trzavica u vezi s Godišnjim nacionalnim programom (ANP), članovi Predsjedništva BiH nisu u predviđenom roku imenovali mandatara Zorana Tegeltiju.

Bakir Izetbegović, lider SDA, rekao je za „Dnevni avaz" da, što se tiče SDA, ne vide alternativu nastavku pregovora i traženju kompromisa.

- Ali, ne znam šta planiraju Dodik i SNSD. Bilo je s njihove strane ultimatuma, blokada, prijetnji daljnjim zaoštravanjem, produbljivanjem krize, čak i vraćanjem nadležnosti. Nadam se da će se urazumiti i odustati od takvih scenarija. Ali, nije nemoguće, čak je i vjerovatno, da će prije ili kasnije isprobati dio plana kojim nam se prijeti. Trebamo biti spremni na sve - kaže Izetbegović i dodaje da se zemlje garanti Dejtonskog sporazuma moraju konačno razbuditi i osmisliti reakciju na eventualni napad na Mirovni sporazum i stabilnost BiH i regiona.

Na pitanje hoće li u narednim danima biti nastavljeni razgovori lidera kako bi se ova situacija razriješila, on je odgovorio da, što se njega tiče, oni „mogu biti nastavljeni i danas."

- Neki veoma utjecajni predstavnici međunarodne zajednice ovih dana intenzivno rade na tome - tvrdi Izetbegović.

On je odgovorio i na pitanje šta će se desiti ako Dodik nastavi s opstrukcijama i hoće li SDA tražiti drugog partnera.

- Već ga imamo. U Vijeću ministara dosta dobro funkcionišemo sa SDS-om i PDP-om. I tako ćemo nastaviti dok ne dođe do sazrijevanja u SNSD-u. Dodik je navikao da dominira, da se pred njim drugi povlače. S nama neće moći tako, mi smo korektni i dobronamjerni partneri, ali se nikada i ni pred kim nismo povukli. Nije nam to u političkom genu, ne umijemo to. Morat će se Dodik naučiti ponašanju. Prije svega poštovanju, poštovanju Ustava, zakona, partnera, komšija - kazao je Izetbegović za "Avaz".

( FENA)