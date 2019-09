Predsjednik Vlade RS Radovan Višković izjavio je danas u Bijeljini da je ovaj bosanskohercegovački entitet u odnosu na Federaciju BiH apsolutno bolji dio države i to za dva koplja, te da je Republika Srpska za osam mjeseci ove godine stigla i ovih dana će i prestići prosječnu platu u FBiH.

Radovan Višković / 24sata.info

"Ukrali su nam za godinu i po dana 50 miliona KM, ali naplatićemo im sa kamatama, nek ne misle kako će taj novac ostati njima, jer je to novac poreskih obveznika, to je novac ljudi koji rade i koji stoje iza mene, koji stvaraju u Republici Srpskoj", rekao je Višković.



Prema njegovim riječima, po pitanju "Elektroprenosa BiH" blokirano je 180 miliona investicija, a raspodjela akciza za puteve i autoputeve isto ide po koeficijentu oko raspodjele PDV-a, i sve je to šteta za Republiku Srpsku.



Višković je naveo da je i u takvim uslovima, ovaj entitet za osam mjeseci 2019. godine stigao i ovih dana će prestići prosječnu platu u FBiH.



"Prema tome, prije godinu dana bili smo negdje skoro 60 KM manji, prošle godine oko 40 KM, a sad smo na nivou FBiH. To su valjda pokazatelji da je Republika Srpska, uprkos tome što pokušavaju da nas ekonomski slome, bolji dio BiH", rekao je Višković.





(24sata.info)