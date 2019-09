Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović smatra da je rješenje političke krize u BiH u dogovoru ključnih političkih faktora u BiH, koji je moguć, iako je u malom zastoju.

Nebojša Radmanović / 24sata.info

Radmanović je rekao kako se nada da će do kraja godine biti formiran Savjet ministara koji će sastaviti izborni pobjednici u okviru tri konstitutivna naroda u BiH.



On je za Alternativnu televiziju rekao da je rješenje u sprovođenju onoga što su potpisala trojica lidera političkih partija u Sporazumu o formiranju zajedničke vlasti na nivou BiH.



- Usvajanje godišnjeg nacionalnog plana /ANP/ ne smije biti uslov za formiranje Savjeta ministara - istakao je Radmanović, koji je i potpredsjednik SNSD-a.



Povodom činjenice da 5. septembra ističe rok koji su dali potpisnici Sporazuma da se uđe u proces izbora novog Savjeta ministara, Radmanović je rekao da Sporazum nije "mrtvo slovo na papiru".



- Tačno je da ističe rok, ali nakon njegovog isteka ne znači da prestaje važiti dogovor 5. septembra, još će se razgovarati o ovome na bazi Sporazuma za koji smatram da je dobar i na bazi njega može se napraviti Savjet ministara i raditi dalje. Ukoliko bi se to otezalo, morali bismo preduzeti određene mjere koje su iz vrha SNSD-a najavljene - dodao je Radmanović.



On je naveo da ne vjeruje da će biti novih razgovora trojice političkih lidera u BiH prije 5. septembra.



- Problemi su se manifestovali kroz odbijanje druga dva člana Predsjedništva /Željka Komšića i Šefika Džaferovića/ da glasaju za Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Savjeta ministara prije ANP-a čime su postavili uslov kojeg nema u Sporazumu i koji je nepotreban - pojasnio je Radmanović.



On je ocijenio da će trenutno stanje potrajati jedan period, kao i da će u naredna dva mjeseca ostati ovaj Savjet ministara, navodeći da je teško predvidjeti šta će dalje biti.



- Posljedice blokade zajedničkih institucija BiH već se vide, kriza stvarno postoji i može biti sve gora - istakao je Radmanović.



On je, govoreći o mogućnosti održavanja vanrednih izbora, rekao da bi SNSD u ovom momentu, godinu dana nakon parlamentarnih izbora, dobio još više glasova nego što je dobio u oktobru prošle godine.



- Možda bismo i došli do situacije u parlamentu BiH, da mi sami iz SNSD-a sa našim koalicionim partnerima imamo 10 poslanika koji pokazuju da se ne samo u Domu naroda, već i u Predstavničkom domu, ne može ništa bez nas - poručio je Radmanović.



Prema njegovim riječima, SNSD je najbolja politička partija u Republici Srpskoj i najbolje zastupa interese građana.



On je naveo da su sve ključne odluke koje se odnose na NATO donosene kada su na vlasti u Srpskoj i BiH bili SDS i PDP.



- Ne osjećam odgovornost jer sve što sam radio, radio sam u skladu sa zakonom i po nalogu parlamenta. To nije bio lični stav, već nalog parlamenta Republike Srpske i zakona na nivou BiH - naglasio je Radmanović.



Radmanović je rekao da je predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović izjavom da je "hrvatski narod srazmjerno broju stanovnika najviše doprinio antifašističkoj borbi u Evropi", pokazala da ništa ne zna o prošlosti, ističući da je ta izjava netačna.



- Ona se ovdje predizborno udvara raznim ekipama. Ona je u problemu unutar svoje zemlje jer ide u Blajburg, podržava jedan broj zločinaca iz prethodnih ratova, a onda kaže da su oni antifašisti - ocijenio je Radmanović.



(SRNA)