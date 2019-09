Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak učestvovao je na 14. bledskom strateškom forumu 2019 koji se pod nazivom „Izvori (ne)stabilnosti“ održava jučer i danas u Bledu, Republika Slovenija.

Foto: FENA

Ministar je danas govorio na panelu o zapadnom Balkanu na temu “Evropeizacija, demokratizacija, zajednička odgovornost”, a tokom trajanja Foruma održao je i niz bilateralnih susreta.



U obraćanju na panelu posvećenom zapadnom Balkanu, ministar Crnadak je istakao da je za region najvažnije da se u narednom periodu što snažnije insistira na sprovođenju evropskih standarda i kriterija i što bržem sprovođenju reformi, kako bi se region u najkraćem roku pripremio za članstvo u Evropskoj uniji.



On je naglasio da je paralelno s tim u zemljama članicama potrebno stvoriti atmosferu da prostor zapadnog Balkana treba da se integriše u EU mnogo ranije nego što se to spominje u zvaničnim dokumentima. Govoreći o situaciji u BiH, ministar Crnadak je istakao da je najvažnija tema formiranje Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH. On je upoznao učesnike Foruma da su SNSD, SDA i HDZ preuzele odgovornost za formiranje vlasti, da je nakon 10 mjeseci pregovaranja postignut sporazum i da se i on, ali i cjelokupna javnost nadaju da će sporazum biti sproveden u predviđenom roku, koji ističe prekosutra, 5. septembra.



Ministar je rekao da je najvažniji spoljnopolitički prioritet BiH da postane članica EU i da to treba da bude glavno strateško opredjeljenje i nove vlasti, bez obzira kada će biti formirana.



Ministar Crnadak je na marginama Foruma na Bledu održao i bilateralni sastanak s Metjuom Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju i specijalnim predstavnikom SAD za Balkan. Tokom razgovora potvrđena je želja SAD da budu podrška BiH u sprovođenju reformi i nastavku evropskog puta.



Također, naglašeno je da je za SAD od velike važnosti da javnost u BiH u potpunosti razumije da ANP ne podrazumijeva članstvo, te da se u ovom trenutku uopšte ne raspravlja o članstvu u NATO-u.



Ministar je uputio čestitku Palmeru povodom imenovanja na funkciju specijalnog predstavnika SAD za Balkan i pozvao ga da uskoro posjeti BiH.



Ministar Crnadak imao je i niz drugih bilateralnih susreta na Bledu, među kojima i s predstavnicima Evropskog eksternog akcionog servisa (EEAS) Žan-Kristofom Belijardom i Pedrom Seranom, saopćeno je iz Kancelarije za odnose s javnošću MVPBiH.





(FENA)