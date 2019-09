Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je imenovanje Metjua Palmera za specijalnog izaslanika SAD za zapadni Balkan znak da Amerika daje dodatni značaj Balkanu i BiH.

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

"Mislim da će prisustvo Palmera ovdje doprinijeti bržem rješavanju nekih političkih kriza koje su i sada nepotrebno prisutne u BiH", rekao je Čubrilović danas novinarima u Banjaluci.



Komentarišući Palmerovu izjavu da "Dejtonski sporazum nikad nije zamišljen kao fiksni okvir, nego kao okvir koji se mijenja", Čubrilović je istakao da je Dejtonski mirovni sporazum uveliko doživio neke izmjene nametanjem odluka visokih predstavnika.



"To je bilo najdirektnije kršenje Ustava, Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali smo svjedoci da su te izmjene nastupile", istakao je Čubrilović.



On je naglasio da konačno rješenje za BiH treba da predlože oni koji žive u BiH, u dogovoru sa međunarodnom zajednicom koja je tu prisutna.



Očekujem dogovor o formiranju Savjeta ministara



Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović očekuje da će biti postignut politički dogovor u vezi sa formiranjem Savjeta ministara i da neće biti potrebe za zakazivanjem posebne sjednice parlamenta Srpske o tome.



"Krajnje je vrijeme da se godinu dana nakon izbora implementiraju izborni rezultati kroz dogovor političkih stranaka koje su pobjednici na izborima", rekao je Čubrilović danas novinarima u Banjaluci.



On je napomenuo da u BiH nakon prošlih opštih izbora malo šta funkcioniše kada je riječ i o drugim parlamentima, a ne samo izboru Savjeta ministara.



Na pitanje kakva će biti reakcija Narodne skupštine s obzirom na izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Republika Srpska imati politički odgovor ukoliko ne dođe poštovanja sporazuma o formiranju novog saziva Savjeta ministara, Čubrilović je naveo da Narodna skupština Srpske neće izlaziti iz ustavnog okvira.



"Ovdje je riječ o problemima političke prirode, a ne ono što definiše zakon i ustavna obaveza. Mislim da je krajnje vrijeme nakon godinu dana od izbora da se do kraja implementiraju izborni rezultati", rekao je Čubrilović.



Prema njegovim riječima, svoj politički stav Narodna skupština može da zauzima, a koliko će on biti sprovodiv zavisi od toga kakav će biti, a definisaće ga političke partije koje u tome budu učestvovale.



"Kojim putem će ovo biti riješeno - političkim sigurno, prizivati neke druge metode i mjere je neukusno i potpuno bespotrebno", istakao je Čubrilović.



On je naveo da je moguće zakazati posebnu sjednicu parlamenta Republike Srpske koja može biti održana u roku od 10 dana od zahtjeva za sazivanje.



"Možemo samo da nagađamo kada će se to desiti. Treba sačekati 5. septembar koji je određen kao krajnji datum za implementaciju sporazuma političkih stranaka pobjednica izbora u BiH", istakao je Čubrilović.



Čubrilović je zaključio da je Narodna skupština Republike Srpske spremna da odradi svoj posao u smislu zakazivanja posebne sjednice i razmotri mogućnost i prijedloge koji budu dolazili od sazivača, ali da je teško pretpostaviti kada će to biti.



(SRNA)