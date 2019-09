Novoimenovani specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer u razgovoru za Al Jazeeru rekao je kako je njegovo imenovanje odgovor na kritike da se SAD nije dovoljno aktivno bavio regijom.

Matthew Palmer / 24sata.info

Palmer je na početku razgovora poručio da se područjem Balkana kontinuirano bavi skoro 25 godina.



"Volim ovaj dio svijeta. Radim sve što mogu kao predstavnik američke Vlade. Želim pomoći zemljama Balkana da napreduju u smjeru evropske i evroatlantske budućnosti, pomoći im da se integrišu u evropsku porodicu naroda i podržati budućnost u kojoj vladaju mir, stabilnost i blagostanje. To je moj mandat i ponosan sam što mi je dodijeljen", rekao je Palmer.



Na pitanje zašto je na novu funkiciju imenovan u ovom trenutku, ovaj američki zvaničnik odgovorio je da je njegovo imenovanje odgovor na kritike da se SAD nije dovoljno aktivno bavio regijom .



"Ovo je naš odgovor, jer želimo pokazati posvećenost i ozbiljne namjere. Meni je omogućeno da svu energiju i napore usmjerim na ovu regiju. Sarađujemo sa evropskim partnerima isaveznicima, a cilj nam je mir, stabilnost i blagostanje u regiji", pojasnio je novi američki izaslanik za Zapadni Balkan, prenose Vijesti.ba.



Osvrnuo se na stanje u BiH, imajući u vidu da vlast na svim nivoima nije formirana ni deset mjeseci nakon opštih izbora. Kakvu politiku planira primijeniti i šta bi poručio čelnicima BiH?



"Voljeli bismo da institucije BiH budu osnažene, reformisane, da postanu više odgovorne, funkcionalne i transparentne. Važno je imenovati vladu u BiH. Takođe je važno da ona ostane predana svojim politikama na državnom nivou, uključujući napredak na putu ka NATO-u, kao i EU", poručio je Palmer.



Kako je rekao, posao političkih čelnika je da postignu neophodne kompromise i pomognu BiH da krene naprijed.



"Mi podržavamo te napore i voljeli bismo da se trenutni zastoj riješi što prije", kazao je ovaj američki zvaničnik.



Na pitanje da prokomentariše posljednje političke postupke lidera SNSD-a i člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, Palmer je ocijenio da je "poruka koju je Dodik poslao iz Banjalule da će se ako ne bude po njegovom u Predsjedništvu, povući iz učešća u institucijama na državnom nivou, krajnje žalosna".



"On ne bi trebao prijetiti da će podrivati te ključne državne institucije u BiH, ako se bude sve po njegovom u političkim pregovorima. Nadam se da će se Dodik uključiti u taj proces u dobroj volji i da će nastojati postići kompromise neophodne za napredak zemlje, te da neće prijetiti tim institucijama, koje su ključne za funkcionisanje države i za snagu dejtonskog sistema", kategoričan je Palmer.



Govoreći o odnosu Beograda i Prištine, Palmer je konstatovao kako je od izuzetne važnosti da u potpunu normalizaciju odnosa budu uključeni i Srbija i Kosovo, ali i Evropa, SAD i ostale zemlje regije.



"U idealnom slučaju bi u središtu trebao biti sporazum o međusobnom priznanju. Voljeli bismo da se to ostvari", konstatovao je on, prenose Vijesti.ba.



Podsjetivši na predstojeće izbore u Srbiji na proljeće i na Kosovu u oktobru, Palmer je izrazio nadu da će se moći iskoristiti vrijeme između ta dva izborna ciklusa kako bi se strane vratile za pregovarački sto.



"Kosovo bi trebalo da ukine takse, a Srbija da obustavi aktivnosti kada je riječ o ukidanju priznanja i legitimiteta Kosova. Trebali bi ponovo pokrenuti pregovore i postići sporazum", poručio je on.



(24sata.info)