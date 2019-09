Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će, ukoliko do 5. septembra ne dođe do imenovanja mandatara za sastav novog saziva Vijeća ministara BiH, razmotriti mogućnost izlaska iz OS BiH, UIO...

Foto: 24sata.info

"Naši potezi neće biti mimo Ustava, i tražićemo da se afirmiše ustavna struktura BiH, kako to i piše u Ustavu. To je lažna interpretacija svega. Gdje u Ustavu piše da su vojska i pravosuđe nadležnosti BiH? Ne bude li ispoštovan sporazum do 5. septembra, ići ćemo u Narodnu skupštinu Republike Srpske i predložiti na koji način to može biti riješeno", izjavio je Dodik.

Zastupnik u Parlamentu BiH i potpredsjednik DF-a Dženan Đonlagić kazao je za Vijesti.ba da su ovakve Dodikove prijetnje nerealne i da se ne treba plašiti.

"Ako je i od Dodika, dosta je! Ne plašimo se nikakvih prijetnji Milorada Dodika. Ne može entitetska skupština RS sama, bez saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta Federacije BiH, donositi nikakve odluke vezano za ukidanje institucija države, kao što su Oružane snage BiH, UINO BiH, SIPA, OSA i druge", kazao je Đonlagić za naš portal.

Na kraju krajeva, dodaje on, pa zar bi stotine i hiljade zaposlenih sada finansirao iz Budžet Vlade RS, za čiji Budžet se ne može obezbjediti niti tekuća likvidnost bez da se ne zadužuje izdavanjem dužničkih vrijednosnih papira.

Nadalje, smatra naš sagovornik, ukoliko Dodik zaista krene u takvu vratolomiju, polomit će vrat!

"To bi i sa formalno-pravne strane bilo antiustavno i antidejtonsko djelovanje, što bi moralo izazvati i konkretnu reakciju Valentina Inzka, bez prethodnog upozorenja zabrinutosti", kaže Đonlagić.

Đonlagić ističe kako bi, u konačnici, štetu najviše imao entitet RS i svi građani, jer bi narušio princip konsenzusa, kojim su svi nivoi vlasti dali saglasnost kada su se uspostavljale sve institucije na nivou države.

"Milorad Dodik treba da zna da sve državne institucije danas mogu da nastave da funkcionišu i bez SNSD-a", zaključio je Dženan Đonlagić.

(24sata.info )