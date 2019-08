Obren Petrović izabran je večeras za predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Doboj.

Petrović, koji je do sada obavljao funkciju predsjednika dobojskog Povjereništva, dobio je jednoglasnu podršku delegata na večerašnjoj izbornoj konvenciji dobojskog SNSD-a, kojoj prisustvuje i predsjednik ove stranke Milorad Dodik.



Za počasnog predsjednika dobojskog SNSD-a izabran je Uroš Gostić.



Dodik je čestitao Obrenu Petroviću na izboru.



"Imamo jedan dokaz potpune homogenosti koja je rezultovala činjenicom da su na večerašnjoj izbornoj konvenciji stranke u Doboju bila prisutna sva 204 delegata. Dugo sam u politici i ovako nešto nisam vidio", rekao je Dodik novinarima nakon konvencije.



On kaže da su se u Doboju okupili oko ideje da ovaj grad bude bolji, da se iskoriste svi lokalni, republički i drugi potencijali kako bi grad mogao adekvatno da odgovori na izazove vezano za infrastrukturu i ostale elemente razvoja.



Dodik je naveo da je u Doboj kroz projekte koji su realizovani, realizuju se ili su u pripremi, obezbijeđeno 700.000.000 KM.



"Želim da građanima kažemo da ćemo zajedno raditi na svim projekatima, da ćemo ući u svaku mjesnu zajednicu, ta politika se uvijek pokazala kao uspješna, da vidimo na koji način u toj mjesnoj zajednici riješiti neki od problema", dodao je Dodik.



Dodik je ponovio da se političari mjere po onome šta ostave iza sebe, a ne po tome šta pričaju.



On je napomenuo da je auto-put Banjaluka-Doboj kapitalni projekat koji znatno utiče na poboljšanju kvaliteta života.



"Želimo da imamo što manje malih puteva, a što više auto-puteva", rekao je Dodik i istakao da je Doboj ključno središte susreta koridora "Pet ce" i auto-puta od Banjaluke do Bijeljine i dalje ka Srbiji.



Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Doboj Obren Petrović najavio je veliki rad i velike rezultate rada u narednom periodu, kao i i da će opravdati pruženo povjerenje od Milorada Dodika.



On očekuje da će ova stranka ostvariti najbolji izborni rezultat na lokalnim izborima u Doboju, ali i ostvariti zapaženi rezultat na nivou Republike Srpske.



Na današnjoj izbornoj konveciji dobojskog SNSD-a izabrani su i članovi Gradskog odbora.





