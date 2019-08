Milorad Dodik ne vodi realnu politiku, i u osnovi ima nerealne ciljeve, ocijenio je u intervjuu za današnje "Oslobođenje" predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Foto: Fena

Po njegovim riječima, često, vrlo otvoreno govori o tim ciljevima koji nisu realni, tako da ni njegove prijetnje nisu realne, što naravno ne znači da u određenom smislu nisu opasne jer truju ukupnu društvenu atmosferu.



- Međutim, nisu realne na dva nivoa. Prvo: institucije koje pominje formirane su uz saglasnost tri parlamenta (entitetski i državni). Da bi bile rasformirane, mora postojati saglasnost svih tih parlamenata, a ona, naravno ne postoji niti će za to ikad postojati. Dakle, kao što nisu formirane jednostrano, ne mogu jednostrano biti ni rasformirane. Zna to i kolega Dodik. Drugo: Dodik je time iako nema mogućnost, izrazio spre mnost da za račun svojih i interesć Rusij e izvrši udar na egzistenciju hi ljada građana RS-a, vojnika, sudija brojnih drugih državnih uposlenika. Međutim, ja mu to neću dozvoliti. Stalo mi je do tih ljudi i do njihove egzistencije. Uopće mi sada niji bitno koliko me doživljavaju svojim, ja njih doživljavam kao naše građane i želim im svako dobro. Neman poput Dodika želju da ih u ime ne čega izvedem na livadu i ostavim bez hljeba. Štaviše, protivtoga ću se bo riti i mislim da to ljudi razumiju - kazao je Komšić za "Oslobođenje".



(FENA)