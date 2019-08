Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Željko Komšić i član Šefik Džaferović, koji su danas nili na svečanosti obilježavanja 830. godišnjice objave Povelje Kulina bana u Zenici, novinarima su odgovarali i na aktuelna pitanja o političkoj situaciji u državi.

Novinare je posebno zanimala njihova reakcija na izjavu Bože Ljubića, koji je kazao kako je „Herceg Bosna putokaz kojim treba da ide i BiH“.

-Baš je pametan. Čudo jedno. Zar nije, i on, ništa naučio iz nedavne prošlosti. To što on zove putokazom, prije godinu je osuđeno u Hagu, Haškom tribunalu.

Šta tu treba da komentarišem- pita se Komšić, koji dodaje da ne može ni komentarisati tako besmislene stvari.

Komšić je kazao kako, ne može u njihovo ime, govoriti o tome da li će se politički lideri uskoro sastati te formirati vlast na osnovu izbornih rezultata. Prokomentarisao je i izjavu šefa Delegacije Europske unije u BiH Larsa – Gunnara Wigemarka kako se vlast treba formirati bez uslovljavanja.

-Nema on ništa s tim. To nije njegov posao. On svakako odlazi. Ovu vlast, ovdje, formiraju ljudi kojima je narod dao povjerenje, a ne on.

Što je, na kraju krajeva, nije on formirao. Sjetio se toga dan prije nego što ide- kazao je Komšić.

On je istakao i kako treći član bh. Predsjedništva, Milorad Dodik, ne može blokirati bh. institucije.

-Dodik ne može blokirati institucije. Niti formalno-pravno, niti praktično. Te institucije postoje, one djeluju.

Druga je stvar što je istekao mandat ovom Savjetu ministara BiH, ali on ima sva zakonska ovlaštenja da djeluje kao da je tek izabran.

Parlament je tu, dakle, ne mogu blokirati institicije i dovesti u pitanje funkcionisanje države BiH. Tako je i kreiran Dejtonski sporazum, upravo da se to ne bi desilo- podsjetio je Komšić.

Džaferović je poručio kako u BiH niko ne može unilateralno, jednostrano diktirati bilo kakva rješenja.

-Svi koji bi željeli da diktiraju i da stvari u ovoj zemlji idu onako kako oni misle, grdno se varaju.

Stvari mogu ići samo onako kako se dogovorimo svi unutar BiH. Ako možemo dogovorom da napravimo neko bolje rješenje, napravit ćemo ga. Ako ne možemo, imamo postojeća rješenja, postojeće zakone- kazao je Džaferović, koji je dodao kako se ti zakoni moraju i poštovati.

Kriza unutar BiH, smatra Džaferović, ima svoje izvorište u nespremnosti nekih unutar BiH da poštuju zakone. Ni on nije mogao konkretno precizirati kada bi politička kriza mogla dobiti epilog.

-Ne znam da li će, kada će biti sastanci političkih lidera. Oni bi, svakako, trebali da poduzimaju određene aktivnosti.

Kao, naravno, i mi, članovi Predsjedništva BiH, kako bismo ovu situaciju prevazišli- smatra Džaferović.

Kao izvorište današnje krize u BiH, Džaferović vidi u nespremnosti Milorada Dodika i politike koju on predstavlja te političara koji dolaze iz tog ambijenta, da poštuju zakone ove zemlje.

Ne poštuju, kaže Džaferović, odluku Predsjedništva BiH iz 2009. godine o NATO putu BiH.

-Moramo to poštovati. To moraju da nauče. Nema ničijeg diktata- diktata gospodina Dodika, niti Komšićevog niti Džaferovićevog...Ničijeg diktata nema- poručio je Džaferović te dodao da poštivanje zakona obavezuje sve.

Komentarišući izjavi Bože Ljubića, Džaferović je kazao kako je to „putokaz u provaliju, putokaz u katastrofu“.

-Jel to. Vidjeli smo gdje je vodio putokaz 1992., 1993. godine...To nije nikakav putokaz, to je jedna teška stranputica, koja je izrodila Udruženi zločinački poduhvat, koji je osuđen od strane Haškog tribunala.

Svi normalni i pametni ljudi trebaju to da osudem, a oni koji su u tome učestvovali da se distanciraju i da se stide što je to tako bilo. A ne da nam nude kao neka nova rješenje- kaže Džaferović, koji se pita da li su ti „putokazi“ „Heliodrom“ i „Dretelj“ te rušenje Starog mosta u Mostaru.

Na pitanje na koji se način BiH može odbraniti od onih koji atakuju na njenu državnost, Džaferović je kazao kako je BiH uvijek, kroz historiju, sa manje ili više poteškoća odbranila od svih nasrtaja.

