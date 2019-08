Predsjednica bh. entiteta RS Željka Cvijanović istakla je da je današnje otkazivanja vanredne sjednice Predsjedništva BiH samo još jedan pokazatelj da je nastavljena igra koja traje već predugo u BiH, s obzirom na činjenicu da su izbori održani u oktobru prošle godine i da se davno moglo ući u formiranje vlasti, odnosno strukturisanje novog Savjeta ministara, ali da se to namjerno nije uradilo.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Na pitanje Srne da prokomentariše otkazivanje vanredne sjednice Predsjedništva BiH na kojoj je jedina tačka trebalo da bude imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara, Cvijanovićeva je rekla da je "očigledno da je to jedna igra koja traje u kontinuitetu sa jasnom namjerom da se izbjegne volja birača Republike Srpske koja je bila jasno izražena na proteklim izborima kada je jasno rečeno koga narod želi da vidi da ga predstavlja u Sarajevu i u Republici Srpskoj".



"Ali, ovo što smo imali priliku da vidimo iz političkog Sarajeva je igra u kojoj, nažalost, imamo i pridodatih određenih mentorisanja koja dolaze sa raznih strana, kao i određene kombinatorike koju oni pokušavaju da naprave na neki način upravo da bi se izbjegla volja birača", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je naglasila da je to "poražavajuće za cijelu BiH, te da su to stvari o kojima treba raspravljati u institucijama Republike Srpske, a najpozvanija institucija u kojoj treba da se rasapravlja o svemu onome što je važno i što je interes građana i društva u cjelini je svakako Narodna skupština".



"Svakako da očekujem da ćemo u Narodnoj skupštini imati rasprave o raznim temama, uključujući i formiranje, odnosno neformiranje vlasti na nivou BiH i smatram da je to neophodno", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je naglasila da ne vidi nikakvu dobit ili dobrobit koja bi iz ovoga mogla proisteći za bilo koga u BiH, jer je to samo kontraproduktivno i dodatno iscrpljuje zemlju koja je već sama od sebe iscrpljena raznim političkim igrama, mešetarenjima stranaca, kao i raznim neuspjelim pokušajima da se dođe do nekog dogovora.





(24sata.info)