Predsjedništvo BiH otkazalo je vanrednu sjednicu na čijem dnevnom redu je bilo glasanje o imenovanju Zorana Tegeltije za novog predsjedavjućeg Vijeća ministara BiH. Sjednica je otkazana na zahtjev Milorada Dodika, koji je i zatražio njeno zakazivanje.

Milorad Dodik / 24sata.info

Nakon što je sjednica otkazana, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik novinarima se obratio u Istočnom Sarajevu. Na početku svog obraćanja, Dodik je rekao kako ne postoji nikakav mandatar, već kandidat za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, kako se on naziva i u Zakonu o Vijeću ministara BiH.



"Nije to nikakav mandatar, i to je samo pokušaj da se još jednom uzurpiraju neka prava koja BiH nema kada bilo ko u medjijma ili bilo ko političkih lidera govori o mandataru", rekao je Dodik.



Podsjeća da je odmah nakon održanih izbora jedino tijelo koje je konstituisano na nivou BiH bilo Predsjedništvo BiH.



"Očekivalo se da će se pristupiti brzom formiranju ostalih organa na nivou BiH, imajući u vidu činjenicu da je veoma brzo došlo do formiranja Kolegija Predstavničkog doma, što je moglo da ukaže na većine koje su bile sasvim dovoljne da se izabere sva ostala struktura vezano za komisije u Predstavničkom domu i naravno Vijeće ministara", rekao je Dodik.



On je kazao kako BiH ulazi u tešku političku krizu koja se manifestuje, kako je ocijenio, opstrukcijama kada je u pitanju imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.



Dodik je je podsjetio da su evropski zvaničnici poručili da BiH mora što prije da formira vlast na svim nivoima kako bi nastavila put ka kandidatu za članstvo u EU.



"Vjerovao sam da je to moguće, ali se to nije desilo. Riješeno je pitanje rominga koje je bilo jedan od uslova, ali vlast nije formirana", napomenuo je on.



Dodik je, između ostalog, poručio kako se bošnjački političari pozivaju na zakonitost, a nigdje u Zakonu o Vijeću ministara BiH ne piše da je uslov za imenovanje predsjedavajućeg aktivacija ANP-a.



Dodik je rekao da je Vijeće ministara trebalo da bude formiran u decembru, te da opstrukcije formiranja ovog tijela predstavljaju kršenje zakona i uzurpaciju prava srpskog naroda u BiH.



Dodik je rekao da 5. septembra ističe rok predviđen sporazumom o formiranju vlasti koji je potpisao zajedno sa predsjednicima SDA Bakirom Izetbegovićem i HDZ-a BiH Draganom Čovićem.



"Mi ćemo nakon 5. septembra izvršiti određene postupke. Nećemo dozvoliti da se Srbima i RS uskraćuju politička prava, kako to zamišlja političko Sarajevo, predvođeno SDA-om", poručio je Dodik, te konstatovao kako je "BiH mjesto gdje se ne poštuje srpski narod i njegova politička prava".



Ukoliko ne bude Vijeća ministara BiH i ako se nastave opstrukcije, Dodik je rekao kako "RS ima pravo na svoje poteze". Kao jedno od mogućih poteza najavio je povlačenje saglasnosti RS na sporazum o stvaranju UIO BiH.





(24sata.info)