Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić mišljenja je da je moguće postići kompromis o ANP-u i imenovanju mandatara za novi saziv Vijeća ministara BiH.

Foto: 24sata.info

"Na prošloj sjednici Predsjedništva BiH, koja je otkazana, pokušao sam ići sa nekim kompromisom, da ponudim nešto što bi moglo da u političkom smislu zadovolji Dodika kada je riječ o ANP-u - da budući mandatar preuzme obavezu da dostavi ANP. Ako on n dostavi u roku od 30 dana, da to dostavi predsjedavajući Predsjedništva BiH", otkrio je Komšić novinarima, nakon što je danas otakazana sjednica kolektivnog šefa države na čijem dnevenom redu je bilo imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Kako je rekao, to je bio pokušaj da se napravi situacija u kojoj niko neće biti poražen, niti će biti spektakularnih pobjednika.

"No, očigledno je u BiH važno da ste neka vrsta pobjednika. Jedan dan - jedan dan. To što dugoročno gubite i vi i ove zemlja i narod u BiH, to očigledno slabo koga interesuje. Mislim da ćemo sa ovakvom situacijom svi izgubiti", poručio je Komšić.

Kako je naveo, od daljeg zatezanja odnosa i nadmudrivanja nikome neće biti bolje.

Stoga je ponovo pozvao na dogovor i kompromis.

"Kompromis leži u onome što već imamo, u činjenicama koje trebamo prihvatiti, jer su one realnost - to je MAP, to je NATO", poručio je Komšić.

(24sata.info)