Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Kmšić kaza je nakon otkazane sjednice Predsjedništva BiH da bi svaki problem mogao biti riješen kada bi se poštovao Ustav i zakone ove zemlje.

Foto: 24sata.info

"Živimo u vremenu gdje nikome nije ni važno šta piše u Ustavu i zakonima, jer da se držimo ustava i zakona ne bism ni došli u ovakvu situaciju da razgvaramo o ANP-u, NATO-u, imali bi mandatara već ranije", kazao je Komšić.

On je kazao da je sada sve moguće, ali da ne bi volio da BiH uđe u političku krizu.

Na pitanje šta se može očekivati nakon 5. septembra, do kada je Sporazumom o formiranju vlasti predviđeno da se formira novo Vijeće ministara, Komšić je odgovorio da bi volio da ima toliki kapacitet kao što imaju neki drugi, pa da izvuče zemlju iz krize.

"Ja nisam neko ko je učestvovao u sklapanju tog Sporazuma, jer da sam učestvovao ne bi sebi dozvolio da ga tumačim na različite načine kao što se to sda radi. Ali, šta je tu je", istakao je on.

Komšić je kazao kako je sada obaveza svih da nastave raditi i da ne daju nikakve zapaljive izjave i vuku poteze koji mogu dodatno pogoršati situaciju.

"Kao član Predsjedništva i neko o tome priča cijelu svoju političku karijeru, kažem, Ustav i zakoni se moraju poštovati. Kada dovodite u pitanje Ustav i zakone i obarate te postulate funkcionisanja države, onda su svakakva čuda moguća. Dakle, sve moderne demokratske države počivaju na provođenju Ustava i zakona, i ako krenete da rušite te stvari, onda udarate na same temelje države", kazao je Komšić.

On je dodao kako misli da može doći do postizanja dogovora i kompromisa do 5. septembra.

"Na prošloj sjednici Predsjedništva BiH, koja je otkazana, pokušao sam ići sa nekim kompromisom, da ponudim nešto što bi moglo da u političkom smislu zadovolji Dodika kada je riječ o ANP-u - da budući mandatar preuzme obavezu da dostavi ANP. Ako on n dostavi u roku od 30 dana, da to dostavi predsjedavajući Predsjedništva BiH", otkrio je Komšić novinarima, nakon što je danas otakazana sjednica kolektivnog šefa države na čijem dnevenom redu je bilo imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Kako je rekao, to je bio pokušaj da se napravi situacija u kojoj niko neće biti poražen, niti će biti spektakularnih pobjednika.

"No, očigledno je u BiH važno da ste neka vrsta pobjednika. Jedan dan - jedan dan. To što dugoročno gubite i vi i ove zemlja i narod u BiH, to očigledno slabo koga interesuje. Mislim da ćemo sa ovakvom situacijom svi izgubiti", poručio je Komšić.

Kako je naveo, od daljeg zatezanja odnosa i nadmudrivanja nikome neće biti bolje.

Stoga je ponovo pozvao na dogovor i kompromis.

"Kompromis leži u onome što već imamo, u činjenicama koje trebamo prihvatiti, jer su one realnost - to je MAP, to je NATO", poručio je Komšić.

Dodik je kazao da neće više insistirati na održavanju sjednice ovakvog tipa. Dodik je naglasio, da ukoliko do 5. septembra ne bude formirano Vijeće ministara, da će od NSRS tražiti povlačenje iz učešća u OSBiH. On je već rekao da ga ne zanima Tužilaštvo i Sud BiH, samim time, po meni, on ne priznaje ni Bosnu i Hercegovinu, rekao je Komšić i dodao:

- Ja ne bih volio da se dese opstrukcije i da idemo ka blokadi kako je to najavio Dodik.

On je odgovorio i na pitanje o mogućoj disoluciji BiH.

- To su pokušavali i 1992. godine. Pogledajte gdje su, u Hagu ili pod zemljom. To nije nikome uspjelo, neće ni sada, rekao je Komšić.

(24sata.info)