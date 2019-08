Sva tri člana Predsjedništva BiH mišljenja su da ova sjednica ne treba da bude održana, rekao je član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović nakon što je otkazana sjednica kolektivnog šefa države na čijem dnevnom redu je bilo imenovanje Zorana Tegeltije za mandatara Vijeća ministara BiH.

"Razlozi zbog kojih ja mislim da nije trebalo ni sazivati ovu sjednicu jeste to što se nisu stekli uslovi, niti su raščišćene stvari u vezi sa ANP-om. Prema mom mišljenju, ostavljen je prostor nekom dogovoru u narednih nekoliko dana da se pokuša naći rješenje", kazao je Džaferović, prenose Vijesti.ba.

Kako je kazao, rješenje je dogovor oko slanja ANP-a i imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

"Suština je u tome što ne postoji spremnost kod Dodika da se poštuju svi zakoni ove zemlje. Moraju se poštovati svi zakoni ove zemlje - Zakon o odbrani, Odluka Predsjedništva BiH o MAP-u iz 2009. godine, kao i Zakon o Vijeću ministara BiH. To je jedan paket iz kojeg nije moguće uzimati ono što vam odgovara, a odbacivati ono što vam ne odgovara", ponovio je Džaferović.

Džaferović je novinarima prenio da je Dodik kazao da ukoliko dogovora o ovim pitanjima ne bude do 5. septembra, biće zakazana sjednica Narodne skupštine RS na kojoj će se raspravljati o povlačenju saglasnosti za nadležnosti BiH u vezi sa pitanjima odbrane, pitanjima VSTV-a i UIO-a.

"Ja sam na to kazao da u ovoj zemlji niko nikome ne treba da prijeti i niko nikome ne može da prijeti. U ovoj zemlji svi moramo poštovati zakone BiH. Rekao sam da to neće biti dobar potez, naprativ, biće vrlo loš potez koji neće moći proizvesti nikakve formalne posljedice, zato što su to nadležnosti koje su prenesene sporazumom entiteta i koje je prihvatio Parlament BiH. Bez odluka sva tri parlamenta nije moguće ništa promijeniti. Može samo da poremeti odnose unutar BiH. Sugerisao sam da se to ne čini. Vidjećemo kako će se stvari dalje odvijati", poručio je Džaferović.

Na pitanje novinara, Džaferović je precizirao da to ne bi moglo imati formalne posljedice, ali da bi moglo dodatno komplikovati situaciju u BiH.

"Da bi se nadležnosti koje su prenesene na državu mogle vratiti na entitete, potrebna je odluka svih onih koji su u tome učestvovali, a to su oba entieteta, RS i FBiH, i državni Parlament, koji je donio zakone po kojima danas postupamo. No, to bi moglo iskomplikovati odnose u BIH. Mislim da to ne bi bilo dobro ni za RS, ni za srpski narod u RS, na šta se Dodik pozivao", kazao je on.

Na konstataciju novinara da Dodik tvrdi da nisu ispoštovani principi iz sporazuma o formiranju vlasti, koji su lideri tri vodeće stranke potpisali 5. avgusta, Džaferović je odgovorio da je ovaj sporazum dobar, te dodao da je u tački tri ovog dokumenta "potpuno jasno kazano da smo svi opredijeljeni da poštujemo relevantne zakone i odluke institucija BiH".

"Pominje se unapređenje NATO puta, pominje se NATO integracijska komisija koja treba da priprema nacrte i prijedloge koji će biti dostavljeni NATO-u. Potpuno je jasno, za onoga ko hoće to da tumači dobronamjerno, da je tu sadržan i ANP. Za mene tu nema nikakve dileme. Bio sam na sastanku kada je sporazum potpisan. Da nisam bio uvjeren da se tu nalazi i ANP, vjerovatno bi onda i drugačiji ishod bio", naveo je Džaferović.

Džaferović je ocijenio da fokus treba da bude usmjeren na buduće razgovore unutar parlamentarne većine.

"Mislim da treba da dođe do razgovora koji će dovesti do rješenja unutar BiH. Od pomoći nam je i uloga međunarodne zajednice, naših NATO partnera, SAD-a i EU. Sve je to od pomoći BiH, ali odgovornost je prije svega na nama da nađemo to rješenje", zaključio je Džaferović.

