Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac rekao je da je sazivanje vanredne sjednice Predsjedništva BiH o imenovanju predsjedavajućeg Savjeta ministara logičan slijed aktivnosti i da SNSD ni po koju cijenu neće podržati slanje ANP-a, pa ni onog redukovanog s fokusom na civilnu oblast.

Staša Košarac / 24sata.info

- Obaveza svih nas je da poštujemo Ustav i političko predstavljanje naroda poslije izbornog procesa i važno je da se implementiraju izborni rezultati. Bilo je mnogo uslovljavanja, prekršen je Zakon o Savjetu ministara i mnoge druge procedure. Mislim da je to bila politika SDA motivisana nekim modelom dijela međunarodne zajednice koja je prisutna u BiH - naglasio je Košarac.



On je ponovio da SNSD neće odustati od stava da je vojna neutralnost najbolje rješenje za BiH, te da je vanredna sjednica Predsjedništva BiH logičan slijed aktivnosti.



- Nećemo glasati za ANP i nećemo podržati takvo rješenje na nivou Predsjedništva ili bilo kojeg drugog organa. Nakon provjera Zorana Tegeltije od CIK-a i Sipe, logičan slijed je bio da Predsjedništvo obavi svoj dio aktivnosti i zato je Dodik pokrenuo inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice - naveo je Košarac.



On je podsjetio da postoje izjave predsjedavajućeg i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića o kandidatu za predsjedaavajućeg Savjeta ministara, ali i stav SNSD-a da nema ANP-a.



Član Predsjedništva SNSD-a je dodao da nije ni pesimista ni optimista uoči vanredne sjednice Predsjedništva BiH zakazane za utorak, jer, kako kaže, do sjednice ima dovoljno vremena.



- Svima treba iz dobrih namjera ukazati na neophodnost konstituisanja organa. Mi nismo opterećeni da se to mora uraditi po svaku cijenu, ali jesmo politički motivisani za dosljednu primjenu Ustava i zakona i političko predstavljanje našeg nareda. Nećemo dozvoliti nikome u BiH da u naše ime bira neke podobne Srbe koji bi vršili vlast na zajedničkom nivou izuzev onih koji imaju izbornu pobjedu u Republici Srpskoj, a to je SNSD i naši koalicioni partneri - poručio je Košarac.



On je naveo da u BiH postoje strukture koje kada domaći političari proizvodu neki akt, poput sporazuma o formiranju vlasti, pokušavaju ga pomnožiti sa nulom.



- Treba se motivisati dijalogom, uvažavajući sve političke različitosti i uvažavati Ustav, zakon i važnost političkih predstavnika koji su izabrani na izborima da moraju biti dio struktura, a ne oni koji biraju stranci ili neke strukture u drugom entitetu koji vide podobniju strukturu - rekao je Košarac za Kliks.



On je onovio da ANP nije nigdje uslov za konstituisanje vlasti i da bi nova vlast trebalo da mapirati spoljnu politiku i prioritete države.



- Ne postoji nikakva mogućnost slanja ANP-a, pa ni redukovanog. Nema uslovljavanja. Ako se prokocka prilika i ponište potpisi lidera sa sporazuma, ući ćemo u dublju političku krizu i izgubiti dosta vremena da se vrati povjerenje - upozorio je Košarac.





(24sata.info)