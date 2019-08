Nakon što su predstavnici Bošnjaka u Općini Srebrenica javnosti i liderima probosanskih političkih stranaka uputili otvoreno pismo kojim pozivaju na zajednički nastup na lokalnim izborima 2020., danas su održali još jedan radni sastanak kojem se ovoga puta pridružio i predstavnik SDP-a BiH.

Za koordinatora aktivnosti koje će provoditi u narednom periodu imenovali su Sadika Ahmetovića i zahvalili se političkim strankama koje su do sada iskazale podršku ovoj inicijativi uz nadu da će im se pridružiti i drugi.



"Žalimo zbog ponovnog pokušaja određenih pojedinaca da paralelno vode aktivnosti sa osobama koje čak i ne žive u Srebrenici, a kamo li da imaju legitimitet da o njoj odlučuju. Ponovo pozivamo sve savjesne ljude i političke stranke i organizacije da nam se pridruže, jer odgovornost za Srebrenicu ne može preuzeti samo jedna stranka niti pojedinac. Smatramo ovo ključnim trenutkom da svi ostavimo lične i stranačke interese iza sebe i da Srebrenicu vidimo kao mjesto gdje ćemo biti jedinstveni u naporima da joj vratimo dostojanstvo. Sigurni smo da je ovo u interesu svih stranačkih lidera, zato ih pozivamo da nam pomognu", navode predstavnici Bošnjaka u Općini Srebrenica.



Njihov koordinator Sadik Ahmetović u izjavi za Klix.ba ističe da pitanje izbora u Srebrenici nije pitanje jednog čovjeka niti bilo koje političke stranke, već da ono samo može biti "pitanje svakog od nas i svih političkih stranaka".



"Odnos svakog od nas prema Srebrenici je mjera našeg morala i naše ljudskosti. Nemam nikakvu političku ambiciju, moja jedina ambicija je da svi zajedno uradimo najviše što možemo kako bismo u Srebrenici iduće godine napravili najbolji rezultat, rezultat koji će vratiti nadu i ponos svakom od nas koji je volimo i osjećamo. Ono što mogu ponuditi je razgovor sa svakim pojedincem i strankom da naše jedinstvo bude naša Srebrenica. Ima perioda kada smo uspješno radili i dobijali izbore u Srebrenici, kao direktni učesnik tog vremena sam spreman svoje iskustvo koje imam staviti na raspolaganje. Znam da mi to možemo, znam da imamo znanje i iskustvo, znam da osjećamo da to trebamo uraditi, zato pozivam sve da ostavimo sujete i naše političke razlike i da radimo zajedno. Srebrenica jeste i bit će stub opstanka naše zemlje", naveo je Ahmetović.





