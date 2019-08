Presjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predsjedavajućim Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić u intervjuu za Faktor govorio je o formiranju vlasti, slanju ANP-a te posljedicama nepoštivanja vladavine zakona.

Iako se u javnosti nastoji predstaviti kao beskompromisni borac za svoje principe i političke stavove, te kao "pobjednik" u aktuelnoj situaciji oko ANP-a, činjenice govore da ova situacija zapravo najmanje odgovara upravo Dodiku. Na pitanje na koji način se ovo stanje negativno odražava po Dodika lično, ali i po entitet u kojem crpi politički kapacitet, Zvizdić je rekao da je ključni problem u činjenici da je Dodik, kao bosanski Srbin, koji je rođen, živi i obavlja neke od najvažnijih i najplaćenijih javnih funkcija u BiH, postao izvor unutrašnjih, pa i regionalnih tenzija.

- On pokazuje stalni animozitet prema sopstvenoj državi, negira njen suverenitet, integritet i subjektivitet, što je svojevrsni paradoks, dok istovremeno, na neprimjeren i arogantan način, nastoji pokazati da više voli biti gost u Srbiji nego domaćin u BiH, što je apsurdno - rekao je Zvizdić.

Pri tome, kaže dalje Zvizdić, u javnim nastupima kontinuirano pokazuje jednu necivilizacijsku osobinu - potcjenjuje i vrijeđa svoje komšije, posebno Bošnjake, negirajući njihovu autohtonost, nacionalnu samobitnost, politički kapacitet i proevropsku orijentiranost.

- I najgore od svega, vrijeđa žrtve, a veliča i odlikuje presuđene ratne zločince koji su počinili genocid i zločine nad nesrpskim stanovništvom. U stvari, on se očito boji reintegracije BiH, obnove suživota i jačanja multietničkog karaktera bh. društva, jer su to procesi koji su u sukobu sa njegovom politikom etnocentrizma. Upravo u skladu sa takvom politikom, on je i preuzeo ulogu glavnog kočničara svih pozitivnih bh. unutrašnjih i vanjskih integracionih procesa, i predstavlja dobar primjer Einsteinovog opisa destruktivnih osoba koje "imaju problem za svako rješenje” - istakao je Zvizdić.

Dodao je da nažalost, stalne blokade i tenzije koje proizvodi Dodik stvaraju osjećaj besperspektivnosti, posebno u manjem bh. entitetu RS, koga takva politika vodi u izolacionizam i tragičnu društvenu i ekonomsku regresiju.

- Investicija je sve manje, a zaduženost je sve veća, penzije i plate su najniže na evropskom kontinentu, evidentna je neupravljivost socijalnom situacijom, najveće i najprofitabilnije kompanije prebacuju svoja sjedišta na prostor FBiH, dok mladi ljudi napuštaju RS jer su svjesni da se dobar životni standard ne postiže kroz vjerovanje u mitove i lažnu fikciju da je entitet RS država, nego kroz mir, stabilnost i ekonomski prosperitet - rekao je Zvizdić.

Ako imamo u vidu ovakvu situaciju u bh. entitetu RS, rekao je dalje Zvizdić, kontinuiran odlazak mladih educiranih osoba, ili činjenicu da je u prvom kvartalu ove godine na prostoru entiteta RS dvostruko više umrlih nego rođenih, onda dolazimo do logičnog zaključka da je Dodik u stvari, "gubitnik", zbog čega mi je žao, jer je entitet RS neodvojivi dio naše jedine domovine BiH.

Smatra da "Dodik može postati i 'pobjednik', ali kada pokaže dobru političku volju da gradi i jača BiH, unapređuje nacionalnu ravnopravnost, građansku jednakost i ljudsku solidarnost, kada prestane sa revizijom historije i okrene se građenju mostova saradnje, jačanju unutrašnje stabilnosti kao preduvjetu za nove investicije, nova radna mjesta i bolji životni standard, kada se, umjesto priče o podjelama, posveti stvarnim životnim potrebama svih građana BiH: boljem sistemu obrazovanja, zdravstva, sporta, kulture itd".

- Zbog toga smatram da trebamo, svi zajedno, i svako od nas pojedinačno, nastaviti raditi na izgradni mira utemeljenog na toleranciji, jačati našu demokratiju, državne institucije, vladavinu prava i ekonomiju - istakao je Zvizdić.

Na pitanje o formiranje vlasti, Zvizdić je rekao da "svi želimo da se vlast na nivou BiH i FBiH formira što prije".

- Naravno, i neizostavno, na demokratskom načelu vladavine zakona. Kada govorimo o aktuelnoj situaciji u BiH, vladavina ustava i zakona je bila, i ostala, ključna razdjelnica između prozapadno i progresivno orijentisanih političkih partija i građana, i antizapadno i totalitaristički orijentisanih partija i njihovih lidera koji žele biti iznad ustava i zakona. Samo se na taj način može objasniti desetomjesečna antiustavna blokada rada Parlamentarne skupštine BiH, koju provodi SNSD, u bezumnom pokušaju nametanja entitetske volje državi - istakao je aktualni predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Mislim da "nikome ne odgovara varijanta da u 2020. godinu uđemo bez formirane vlasti na svim nivoima, ali postoji redoslijed prioriteta, i potpuno je jasno da je poštivanje važećih zakona condicio sine qua non za demokratsko funkcioniranje BiH".

- Svaki drugi izbor ili odluka bi predstavljali opasan pravni presedan i načinili bi nepopravljivu štetu za ustavnopravni kapacitet i međunarodni kredibilitet BiH. Protivustavna SNSD-ova blokada rada Parlamentarne skupštine BiH pravi veliku štetu svim građanima BiH. Onemogućeno je usvajanje Budžeta institucija BiH, pa samim tim i finansiranje niza kapitalnih projekata, kao i predviđeno povećanje plaća policijskim službenicima. Na čekanju su i desetine zakona i međunarodnih finansijskih sporazuma namijenjenih entitetima, kantonima, općinama i gradovima na teritoriji čitave BiH, putem kojih je planirano finansiranje desetina projekata iz oblasti saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture, okoliša, turizma i poljoprivrede - naveo je Zvizdić.

Mišljenja je da je "ovakva SNSD-ova blokada, osim što je antiustavna, i kontraproduktivna, jer se ne blokira, kako to prikazuju pojedini mediji, ekonomski razvoj samo entiteta FBiH, nego, i najviše, i entiteta RS čije institucije, poslovna zajednica i građani vape za realizacijom ovakvih projekata".

- Zato treba uporno i strpljivo, kroz dijalog kao najefikasniji put do razumijevanja, tragati za pronalaženjem najboljih rješenja za pomirenje razlika, očuvanjem mira i stabilnosti i jačanjem ekonomije koji moraju biti i ostati imperativ svih budućih aktivnosti - poručio je Zvizdić.

On ne spori mogućnost da pojedinci mogu imati namjeru ili želju da blokiraju finansiranje institucija BiH.

- Budite sigurni da se to neće desiti niti u ovoj godini niti bilo kada u budućnosti, jer bi to bilo eklatantno protivustavno i protivzakonsko djelovanje koje ima elemente krivičnog djela, i za takvo nešto niko nije spreman bez obzira na želje "vođe" ili političke partije - rekao je Zvizdić.

Na pitanje da mu se na teret stavlja činjenica da trenutno obnaša dvije funkcije, jednu u izvršnoj, a drugu u zakonodavnoj vlasti, Zvizdić je rekao da je riječ o "netačnim i proizvoljnim izjavama dežurnih stranačkih 'megafona' koji su u potpunom sukobu sa važećim zakonima i činjenicama".

- Kako sam to i ranije isticao, prava istina se može pronaći u članu 1.8 stav (4) Izbornog zakona BiH, koji jasno i nedvosmisleno daje odgovor na ovu "lažnu dilemu" kvazitumača naših zakona, jer su u ovom slučaju, i pravna norma i procedure vrlo jasne naravno, za one koji poštuju vladavinu zakona, dok onima koji smatraju da su želje i izjave njihovih političkih šefova iznad zakona nemam potrebu bilo šta objašnjavati. A "dušebrižnicima" predlažem jednostavno rješenje za ovu situaciju, a to je slanje ANP-a i imenovanje mandatara za novi sastav Vijeća ministara BiH. I mogu kazati da se unaprijed radujem što bržoj realizaciji ova dva proceduralna koraka - rekao je Zvizdić.

Ustavno-pravni okvir u kojem djeluje BiH, a koji nudi poluge za blokade i opstrukcije koje se danas koriste, je proizvod međunarodne zajednice. Na pitanje da li ima, s tim u vezi, međunarodna zajednica i odgovornost za rješavanje situacija poput aktuelne, Zvizdić je odgovorio: "Naravno da međunarodna zajednica, u pozitivnoj namjeri i u skladu sa međunarodnim pravom, ima obavezu i odgovornost prema BiH kao međunarodno priznatoj državi, u cilju jačanja njenih demokratskih kapaciteta, očuvanju mira i stabilnosti, unapređenju unutrašnje konsolidacije i reintegracije i ubrzanju njenih integrativnih procesa. Zbog toga međunarodna zajednica, odnosno prijatelji BiH i na zapadu i na istoku, trebaju djelovati u istoj mjeri u kojoj antibosanske snage žele da ospore suverenitet, teritorijalni integritet, međunarodnopravni subjektivitet BiH, kao i zakonski utemeljenu euroatlantsku perspektivu".

Dodao je da je pomoć i podrška prijatelja dobrodošla, ako je dobronamjerna, ako vodi ka rješenjima i ako poštuje Ustav, suverenitet i integritet BiH.

- Svaki drugi prijedlog, poput ovog zadnjeg koji je iznio Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske, o teritorijalnom preustroju BiH isključivo na etničkom principu predstavlja arogantno, nedobronamjerno i paternalističko miješanje u unutrašnje stvari BiH, i zbog toga je potpuno neprihvatljiv. Istovremeno, predstavlja vrlo providnu namjeru da se ratni ciljevi ostvare umotani u oblandu zaštite ravnopravnosti i kroz "federalizaciju" BiH. To se, sasvim sigurno, neće dogoditi, jer će BiH ići ka daljoj reintegraciji, a ne bilo kakvoj dezintegraciji - istakao je presjedavajući Vijeća ministara BiH.

Zato, rekao je dalje Zvizdić, očekujem da predstavnici OHR-a, ureda EU u BiH, kao i zemlje članice PIC-a, zatraže i od Dodika detaljno obrazloženje njegovih izjava da je "spreman ići do kraja" i da bi se u BiH "mogao dogoditi crnogorski i makedonski scenario", jer je riječ o krajnje neodgovornim, tendencioznim i vrlo opasnim izjavama koje su direkno uperene protiv integriteta BiH, njenih institucija i građana.

- Javnost mora znati odgovore na pitanja: da li neko već priprema crnogorski ili makedonski scenario za BiH, na koji način će se taj plan realizirati, šta će biti povod, a šta je uzrok i koji su krajnji ciljevi, koje javne ličnosti i institucije će biti mete, obzirom da je poznato da je u Crnoj Gori to bio Parlament i predsjednik Đukanović, a u Makedoniji premijer Zaev, itd.

Dakle, situacija je složena, jer su ovakve politike kratkovidne i destruktivne i zato je neophodno djelovati preventivno, jer kako kaže jedna poslovica: "Od mnogo sitne kiše, može nastati poplava" - rekao je Zvizdić.

Ipak, smatra da će u budućnosti prevladati razum i da će se odustati od bilo kakvih projekata etnocentrizma i hegemonizma.

- Vrijeme tutorstva susjednih zemalja je nepovratno prošlo, dok će recidive koji još postoje, izbrisati dalja i nezaustavljiva demokratizacija našeg društva i vladavina domaćeg i međunarodnog prava, kako u BiH tako i u regionu. Zato se trebamo okrenuti unutrašnjem dijalogu i konsolidaciji, i graditi BiH kao demokratsku državu i prostor mira i prosperiteta - rekao je presjedavajući Vijeća ministara BiH i predsjedavajućim Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić u intervjuu za Faktor.

