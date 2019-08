Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog Narodnog Sabora BiH Božo Ljubić smatra kao predsjednik vanjskopolitičkog odbora parlamenta Hrvatske Miro Kovač nije rekao novoga niti išta što odudara od političkih stajališta legitimnih hrvatskih predstavnika u BiH, kada je izjavio da bi BiH trebalo organizirati kao federaciju triju regija, kao što je organizirana Belgija.

Božo Ljubić / 24sata.info

-Svi dokumenti legitimnih predstavnika Hrvatskog naroda u BiH, od prvog zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora do danas kao i usuglašena stajališta stranaka koje nose hrvatski izborni legitimitet( „Kreševska deklaracija“ i ostali) kao rješenje bh. ustavne i institucionalne krize sadrže potrebu administrativno teritorijalnog preustroja koji uključuje federalnu jedinicuili jedinice s hrvatskom većinom, rekao je Ljubić u izjavi za Hrvatski Medijski Servis.



Ljubić, koji je i predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatskog sabora ističe kako njegov kolega Kovač kao predsjednik Odbora za vanjsku politiku Republike Hrvatske, članice Europske unije, nije ništa rekao što odudara od europskih standarda na kojima su ustrojene višenacionalne demokratske države EU, navodeći izrijekom primjer Belgije, najstarije članice EU.



„BiH bi se mogla inspirirati uređenjem Belgije koja ima tri jezične zajednice, postoje tri regije. Tako se to može napraviti u Bosni i Hercegovini kako bi Hrvati bili u potpunosti ravnopravan narod s druga dva ustavotvorna naroda Bošnjacima i Srbima“, rekao je Kovač u intervju za Radio-televiziju Herceg-Bosne iz Mostara.



Pri tome je pojasnio kako osobno snažno zagovara preustroj BiH i njezino približavanje prema euroatlantskim integracijama po modelu Belgije, koja je i sjedište Europske unije i NATO saveza.



Upitan kako izbjeći ponavljanje fenomena Željka Komšića, koji je izabran za hrvatskog člana BiH Predsjedništva dominantno preglasavanjem ovoga naroda od brojnijih Bošnjaka, Kovač je ocijenio kako njegovi sunarodnjaci u BiH trebaju dobiti izbornu jedinicu kako se takvo što ne bi ponavljalo. Dodao je kako je zbog složenosti i Belgija ustrojena na sličnom modelu koji svim trima zajednicama jamči ravnopravnost.



-Dr. Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku članice EU, svojim prijedlogom izravno slijedi stajališta Europskog parlamenta koji u više svojih rezolucija zaključuje kako se Bosna i Hercegovina, kako bi postala sposobna i podobna za europske integracije, treba konstituirati „na načelima federalizma, decentralizacije i legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda i građana“, izrijekom tražeći provedbu presuda Ustavnog suda BiH po predmetima „ Ljubić“ i „Mostar“ kao i presudu Europskog suda za ljudska prava po predmetu „Sejdić-Finci“, koje podrazumijevanju legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim „administrativno-političkim razinama“, naglašava Ljubić.



Predsjednik Glavnog vijeća HNS BiH kaže kako Kovač, kao prijatelj Bosne i Hercegovine i osoba koja vuče porijeklo iz BiH, dobronamjerno iznosi svoja stajališta kao prijedlog za razmišljanje političkim predstavnicima konstitutivnih naroda i građana u BiH koji su jedini u mogućnosti provesti preustroj BiH.



Kovačevi prijedlozi naišli su, međutim, na oštre reakcije u Sarajevu. Tako ih je visoki dužnosnik SDA Šemsudin Mehmedovića ocjenio fašističkim, dok je zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović kazao kako je kako posljednji istup bivšeg ministra vanjskih poslova Hrvatske Mire Kovača predstavlja izravno miješanje u unutarnje stvari suverene neovisne države BiH.



“Što bi se dogodilo ako bi neki visoki dužnosnik Italije kazao da u Istri treba pokrenuti pitanje drugačijeg ustroja i rješavanje pitanja talijanske manjine? Svako bi rekao kako je to miješanje u unutrašnje stvari nezavisne i suverene države. Stoga, svi dužnosnici kako u BiH, tako i u susjednim državama, moraju voditi računa o izjavama. Ne trebaju se miješati u unutarnje stvari susjednih država”, kazao je Osmanović uspoređujući Hrvate, koji su suveren, ustavotvoran narod u BiH s talijanskom manjinom u RH.



Reakcije pojedinaca i stranaka iz Sarajeva na Kovačevu izjavu Ljubić smatra neprimjerenim i antidaytonskim, a neke, po njegovu mišljenju zaslužuju i mnogo teže epitete kao što su “šovinistička histerija ili jednostavno „isanity“(eng. ludilo)”.



S obzirom da se to ponavlja naročito zadnjih mjeseci, takve reakcije, kaže Ljubić, govore o dubini krize u Bosni i Hercegovini, posebice u odnosima sa susjedima.



On primjećuje kako se vrlo često ovakve i slične reakcije iz Sarajeva prema Hrvatskoj označavaju kao odnos BiH prema Hrvatskoj što je sasvim pogrešno.



-Radi se samo o stajalištima jednog dijela bošnjačkog političkog Sarajeva koji u nedostatku vizije i rješenja za europsku Bosnu i Hercegovinu i europsku budućnost bošnjačkog naroda, optužuju druge da bi se manje vidjela njihova nesposobnost, kaže sugovornik HMS-a.



Ističe kako je administrativno-teritorijalni preustroj države kroz formiranje federalne jedinice s hrvatskom većinom najbolja i logična opcija, u svjetlu činjenice da već postoje dva entiteta, uz postojanje tri konstitutivna naroda.



-Uvjeren sam da će doći vrijeme kada će se o ovoj opciji moći racionalno razgovarati u sklopu rasprave o korjenitoj ustavnoj reformi Bosne i Hercegovine. To vrijeme prije može doći iz tri razloga; Prvi je, sazrijevanjem vizije i odgovornosti za održivu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu; drugi daljim produbljivanjem krize, na čemu se nažalost zadnjih godina i mjeseci uporno radi, i to najviše oni koji se najviše zaklinju u državnost Bosne i Hercegovine; i treći obezvrjeđivanjem i negiranjem koncepta institucionalne ravnopravnosti naroda negiranjem prava na izbor legitimnih predstavnika naroda i građana, sukladno temeljnim načelima Ustava iz Daytona, kaže Ljubić.



Dok čekamo vrijeme za korjenitu reformu Ustava, Ljubić smatra kako je potreban kreativan, proaktivan i odgovoran pristup promjeni postojećeg stanja, kojim bi se ublažile ili eliminirale posljedice odstupanja od temeljnih načela Ustava BiH, a sama ta načela sačuvala.



-Izmjena Izbornog zakona kako bi se implementirala presuda Ustavnog suda BiH „predmet Ljubić“ na način da se osigura legitiman izbor predstavnika konstitutivnih naroda u domove naroda, te presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić-Finci“ na način da se osigura mogućnost kandidiranja svakom građaninu BiH ali i isti utjecaj na izbor članova Predsjedništva svakom od tri konstitutivna naroda. Da je to bilo učinjeno, kada je moralo, danas se ne bi suočavali s ovom krizom uspostave vlasti i svim posljedicama, ističe zua HMS predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog Narodnog Sabora BiH i predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatskog sabora Božo Ljubić.



