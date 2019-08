Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je kako su stabilnost i razvojna dinamična perspektiva Bosne i Hercegovine važni jednako za Hrvatsku i cijelu Europu, poručivši kako je BiH za Hrvatsku od prvorazredne političke i sigurnosne važnosti, prenosi Anadolija.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

U Hotelu Sheraton danas je upriličen redoviti godišnji prijem za sudionike Konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske na kojem su sudjelovali predsjednica, predsjednik Sabora i premijer te šef hrvatske diplomacije koji su uvodno iznijeli prioritete i strategiju vanjskopolitičkog rada hrvatske diplomacije.



“Upravo su Hrvati BiH, čija se uloga kao državotvornog naroda te zemlje mora ojačati, najsnažniji motor takvog procesa”, poručila je hrvatska predsjednica.



Naglasila je kako je Hrvatska čvrsto utemeljena u Europskoj uniji i NATO-u dodavši kako je to hrvatski cilj od kraja 80-ih i početka 90-ih godina prošlog stoljeća, ali i projekt na kojem stalno treba raditi. Podsjetila je kako je cilj daljnja kohezija srednjoeuropskog prostora i cijele Europske unije.



Predsjednik Vlade Andrej Plenković u svom se obraćanju posebno osvrnuo na ekonomske uspjehe svoje Vlade, poručivši diplomatima kako je važno znati da je Vlada od 2016. do danas ostvarila rast BDP-a od 9,5 posto te kako do kraja mandata očekuje smanjenje javnog duga na 68,5 posto, što je 12 posto manje u odnosu na početak mandata.



“U mandatu ove Vlade raste zaposlenost, pada nezaposlenost, rastu plaće i mirovine, socijalna davanja, izvoz i investicije”, rekao je premijer.



Zaposlenost je sada na 66, a cilj je do kraja mandata doći na 68 posto, rekao je Plenković istaknuvši kako je u srpnju nezaposlenost bila preko 7 posto, odnosno 111.000 nezaposlenih.



Poručio je kako je cilj njegove Vlade gospodarski rast, društvena uključenost, smanjivanje polarizacije u hrvatskom društvu, povećanje konkurentnosti i poboljšanje kvalitete života svih građana.



Osvrnuo se i na nedavni incident suradnice hrvatske diplomacije u veleposlanstvu u Berlinu, koja je na društvenim mrežama objavila nedopustiv status, ocijenio je premijer, ukazavši na potrebu nadzora nad društvenim mrežama suradnika.



Hrvatska je ove godine otvorila diplomatska predstavništva u Azerbejdžanu, Južnoj Koreji i Kazahstanu, a namjera je otvoriti predstavništvo i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, istaknuo je Plenković.



Važnim je ocijenio predsjedanje Hrvatske EU-om od početka sljedeće godine, naglasivši sastanke koji će se održati sa zemljama jugoistoka Europe i zemljama istočnog partnerstva.



“Za nas je odnos s Bosnom i Hercegovinom u političkom smislu i dalje tema broj jedan, i to u pozitivnom smislu. Želimo da Hrvati kao konstitutivan narod tamo budu ravnopravni, da se pronađe dogovor o pravičnom izbornom zakonu koji će omogućiti zastupljenost sva tri naroda i ostalih jer je to preduvjet normalnog i učinkovitog funkcioniranja vlasti i daljnjeg puta prema Europskoj uniji”, rekao je premijer.





(AA)