Nezamislivo je formirati vlast na nivou BiH bez SNSD-a, a način na koji međunarodna zajednica utiče na bošnjačku komponentu urušava ustavni kapacitet i onemogućava političko predstavljanje iz RS, ističe šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.

Staša Košarac / 24sata.info

Košarac naglašava da je vidljivo da postoji model koji je pripremio dio međunarodne zajednice sa bošnjačkom komponentnom, gdje se želi zaobići izborni pobjednik iz Republike Srpske.



- Pokušavamo na svaki mogući način da vršimo aktivnu ulogu u tome da budu konstituisani organi vlasti. Mi ne prepuštamo ništa strankama iz Federacije BiH. Onaj ko misli da može formirati vlast bez izbornih pobjednika iz oba entiteta ne misili dobro BiH i osporava je - rekao je Košarac za Oslobođenje.



On je naglasio da SNSD neće prihvatiti da se ANP šalje u Brisel.



- Ne osporavamo saradnju sa NATO, svi u okruženju je imaju, ali ako će biti predmet političkog uslovljavanja, onda nemamo o čemu da pričamo - poručuje Košarac.



Komentarišući pokretanje procedure provjere Zorana Tegeltije, kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, Košarac navodi da treba biti politički oprezan s obzirom na potrošeno vrijeme i činjenicu da je proces imenovanja trebalo da bude davno završen, a da su uslijedila uslovljavanja bez argumenata od bošnjačke komponente.



- Te provjere i procedure su, da se želio poštovati Zakon o Savjetu ministara, odavno trebale biti završene. To je jedan od segmenata koji je neophodan za izbor predsjedavajućeg, a kasnije i Savjeta ministara - kaže Košarac i napominje da treba dijeliti politički optimizam, ali ne treba biti ni previše naivan.



Kad je riječ o mogućem izlasku iz koalicije na nivou BiH, Košarac navodi da je puno vremena potrošeno u političkom nadmudrivanju, gdje su temu zadavali SDA i dio međunarodne zajednice.



- Nismo mi opterećeni načinom funkcionisanja zajedničkih organa. Mi imamo stabilnu Republiku Srpsku i njene institucije koje funkcionišu. Mi snosimo odgovornost i mi smo pred birače izašli sa stavom kako zastupati interese Republike Srpske, od čega ne odstupamo - istakao je Košarac.



On smatra da je važno održati dijalog aktivinim i da o određenim pitanjima treba razgovarati jer samo tako može biti rezultata.



- Mislim da je to najbolji mogući model. Kad je riječ o samoj izjavi, ona je potpisana i postoji rok, 5. septembar. U međuvremenu je došlo do nekih nepotrebnih političkih situcija pod uticajem međunarodne zajednice, prije svega ambasada SAD i Velike Britanije, tako da određen stvari budu stavljene na dnevni red kao uslov, prije svega govorimo o Godišnjem nacionalnom planu koji nigdje nije uslov - rekao je Košarac.



Košarac naglašava da je komunikacija krunisana potpisanom izjavom, te da ne zna šta bi se više moglo raditi nego sprovesti ono što je potpisano u sporazumu tri političke strukture koje su izborni pobjednici.





(24sata.info)