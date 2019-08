Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da su stav i pozicija RS vojna neutralnost, ali da je izlaz iz krize u BiH brzo i bezuslovno formiranje vlasti.

"Republika Srpska se ponaša u skladu sa opredjeljenjima, a to je vojna neutralnost. Sada plaćamo cijenu zamišljenjih demokratskih institucija u kojima su Bošnjaci izmislili priču o članstvu u NATO-u i postavili ovo kao uslov za formiranje vlasti. Oni se ponašaju u skladu sa svojim, a mi sa svojim politikama, što pokazuje da BiH ne može da postoji", naveo je Dodik.



On je za Radio-televiziju Republike Srpske rekao da je Srpska spremna da prihvati ono što je propisano Ustavom.



"Međutim, imamo (člana Predsjedništva BiH) Željka Komšića koji kaže da će se zalagati za ukidanje konstitutivnosti naroda, iako u Ustavu piše da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, na šta se ne oglašava visoki predstavnik u BiH. Oni smatraju da je ovdje potrebno nametnuti neoliberalni princip, odnosno da se sve svede na priču o jednom čovjeku, jednom glasu, što nije moguće", dodao je Dodik.



On je naglasio da bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džeferović mora da se osloni na traženje dodatnih mišljenja, dok Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda u Predsjedništvu BiH, što govori da nemaju legitimitet.



"BiH je bila greška 1995. godine, jer nije trebalo da bude konstituisana, što potvrđuju sve godine do danas. Za nju nisu barem dva od tri konstitutivna naroda i sada plaćamo cijenu intevencionizma međunarodne zajednice, a prije svega visokih predstavnika koji su se uplitali u procedure sastava Savjeta ministara koji je imao ranije tri ministarstva. Neko je htio da napravi vladu BiH, iako u Ustavu piše da je Savjet ministara pomoćni organ Predsjedništva BiH", rekao je Dodik.



On je ponovio da BiH nije zaslužila da postoji i da je trebalo da njen prostor bude redefinisan, odnosno formirane tri države - Republika Srpska, Herceg- Bosna i Bosna, te da budu uspostavljeni kvalitetni standardi kako bi ove države bile nosioci evropskih promjena u regionu.



"Sve što se radi u političkom Sarajevu ide u pravcu da BiH ne može da funkcioniše. Ignorišu se priče o pravima Hrvata kao konstitutivnog naroda, dok se Republici Srpskoj nikada nije dalo pravo na postojanje i eliminiše se mogućnost njenog značaja. Tu je isti stav svih bošnjačkih političkih partija i zašto je onda problem da imamo animozitet prema BiH", ocijenio je Dodik, naglasivši da želi da zaštiti prava srpskog naroda u BiH.





Sporazum vrijedi do 5. septembra, RS ne postavlja uslove



Prema njegovim riječima, politika koju zagovaraju Bošnjaci ide u pravcu da vlast na nivou BiH ne bude formirana.



"U Sporazumu o formiranju vlasti jasno piše da moraju biti poštivani Ustav i zakoni, uz poštivanje stavova drugih nivoa vlasti, a to znači vojna neutralnost. Zatim, piše da nijedna odluka u BiH vezana za NATO integracije ne može da bude prejudicirana, što znači da nema akcionog plana za članstvo", pojasnio je Dodik.



On je rekao da Sporazum vrijedi do 5. septembra i da Srpska ne postavlja uslove.



"Nakon toga, vidjećemo kako ćemo se ponašati. Pojedinim ambasadorima iz EU danas sam rekao da je dalji korak bezuslovno formiranje vlasti na nivou BiH i jedini razgovor koji je moguć jeste prijedlog kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara i dogovor o konstituisanju parlamenta BiH. Previše je nepotrebnog gubljena vremena i ostalo je mnogo neriješenih stvari, primjer jeste i direktor Agencije za akreditaciju BiH Enver Halilović koji ne želi da sertifikuje javne univerzitete u Srpskoj, što je nedopustivo. Ovakve stvari se ne mogu tolerisati i BiH mora da razumije da je na ovaj način ušla u nepovratnu skalu svog nepostojanja", kaže Dodik.



On je naveo da u Srpskoj želi okupiti većinu za politike koje će biti utvrđene, a tu spada i opozicija.





Izlaz iz krize u BiH brzo i bezuslovno formiranje vlasti



Dodik smatra da je izlaz iz krize u BiH da brzo i bezuslovno bude formirana vlast.



"Mi ne trčimo tamo, ali smatramo da je funkcionalnost bitno ugrožena. Sada na nivou BiH funkcioniše nakarada u kojoj imate jednu ličnost koja je i predsjedavajući Savjeta ministara BiH i predsjedavajući parlamenta /Denis Zvizdić/, a od devet ministara šest koji su poslanici i sami o sebi odlučuju. To je nakarada koju BiH ne može izdržati, možda mogu ovi iz međunarodne zajednice kojima je svejedno i zabavljaju se ovdje", podsjetio je Dodik.



Prema njegovom mišljenju, nefunkcionisanje institucija BiH sprečava mnoge stvari.



"Jedino legitimno predstavljanje i model u kome Hrvati biraju svoju većinu, Srbi i Bošnjaci svoju, može izgraditi neku zajedničku politiku. Ako toga nema, sve ostalo su spekulacije u kojoj svi gube", smatra Dodik, koji je i lider SNSD-a.



On je ocijenio da ambasadori u BiH imaju pravo da održavaju sastanke, ali nemaju pravo da se miješaju u unutrašnje stvari zemlje, iako to masovno rade.



"BiH nema šansu jer je neograničeno zavisna od tih sa strane, koji se mijenjaju svake treće godine, uvijek sa istim ciljem – da razgrade dejtonsku strukturu i formiraju centralizovanu", rekao je Dodik.



On tvrdi da ne postoji mogućnost dogovora u skladu sa slovom Dejtona sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem i sa Komšićem, jer su na kriminalan način postali dio vlasti na nivou BiH i ne žele da o tome razgovaraju.



"Mi (SNSD) smo legalisti, poštujemo legitimno postojanje Ustava, smatramo da o nametnutnim stvarima u BiH treba voditi razgovore. Nismo rekli da ne treba postojati neki oblik suda, možda tužilaštva na nivou BiH, ali sigurno ne ovakav kakav postoji, pod političkim uticajem", rekao je Dodik.



On je podsjetio da su entiteti mjesta svih odluka.



"U BiH možemo donositi odluke konsenzusom, ali ne preglasavanjem. Srbe neće preglasati. Republika Srpska je konačno mjesto odluke, a ne BiH", zaključio je Dodik.





Očuvati i pojačati kapacitet i autonomiju Srpske



Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je interes Republike Srpske očuvati i pojačati njen kapacitet i autonomiju, te što samostalnije voditi politike, jer to dozvoljava Ustav BiH.



"Ustavom BiH je propisano da Republika Srpska i Federacija BiH čine BiH. To znači da onaj ko sastavlja BiH unosi politike unutra, a ne dobija politike sa strane", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske.



Kada je riječ o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik koji je i lider SNSD-a kaže da ova stranka ne postavlja uslove, te da će šteta za BiH biti ukoliko vlast ne bude foremirana.



"Pokazalo se godinama da BiH ne može da funkcioniše. Hoćemo da uđemo u Savjet ministara, ali oni brane i ne dozvoljavaju jednom narodu koji je na izborima izabrao svoje predstavnike da bude legitimno predstavljen na nivou zajedničkih institucija i to je suština, a ne NATO", naglasio je Dodik.



On je rekao da će se u BiH slomiti mnoge zablude o tome kako formirati, centralizovati i liberalizovati BiH.



"U BiH možemo pokušati da dođemo do dogovora na bazi Dejtona da se Republici Srpskoj vrate nadležnosti koje su joj otete i da zajedno sa drugim narodima na ovom prostoru gradimo politike koje mogu da budu zajedničke i održive", smatra Dodik.



On poručuje da u BiH neće biti rata, ni sukoba, te ocjenjuje da su to sve izmišljotine da bi se plašio narod.



Dodik je pozvao srpski narod da snažno stane iza politika koje se vode na očuvanju Republike Srpske, ističući da je to jedino što garantuje budućnost.



"Nikakav intervencionizam međunarodne zajednice više nije moguć. Pozivam Bošnjake i Hrvate da se konačno dogovorimo, odnosno da BiH funkcioniše bez nametanja stranaca", rekao je Dodik.



On smatra da je potrebno vratiti Republiku Srpsku u dejtonsku poziciju i da nije sporno da Srpska bude sastavni dio BiH, kako to i piše u Ustavu BiH.



"Ukoliko nas budete osporavali, ne garantujem da se u Republici Srpskoj neće stvoriti ključna podrška za njen status", zaključio je Dodik.





