Predsjednik Savez za bolju budućnost (SBB), koja je u vladajućoj koaliciji, Fahrudin Radončić za N1 je komentarisao Principe za formiranje vlasti na državnom nivou kao i današnju odluku sa sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine da ANP i imenovanje mandatara budu skinuti sa dnevnog reda.

Fahrudin Radončić / 24sata.info

Radončić je istakao da su Željko Komšić, predsjedavajući i Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH donijeli dobru odluku te da bi uradio isto da se našao na toj stolici.



"Sinoć sam imao večeru sa gospodinom Izetbegovićem, apsolutno podržavam stavove gospodina Komšića i Džaferovića. Mislim da je to jedinstven stav i da neće biti nikakvog pomaka na štetu našeg evroatlantskog puta", kazao je Radončić te dodao:



"(Da sam u Predsjedništvu BiH)Uradio bih ovo što su i oni uradili, mislim da je to pametan potez, da se ta tačka dnevnog reda skine danas i da se dobije vremena na novim razgovorima, da malo relaksiramo situaciju."



Njegova očekivanja su da će vlast biti formirana u periodu od mjesec do tri mjeseca te je kazao da nije vjerovao u mogućnost formiranja u roku od mjesec dana od potpisivanja Principa:



"Bio sam pesimista da budem iskren, nisam to javno govorio da ne kvarimo tu pregovaračku atmosferu. Vi znate da je Bosna i Hercegovina prije osam godina imala krizu vlasti od 17, 18 mjeseci. Moja je procjena da će to biti slično i ovoga puta."



Dodikovu najavu da će izaći iz vladajuće koalicije ukoliko ne dođe do kompromisa ocijenio je kao blef:



"Mislim da se radi o nečemu što se zove politčki blef, da on to neće sigurno uraditi zbog svojih interesa, njemu je jako važno da on bude u vlasti na nivou države, a ne SDS."



Na kraju, istakao je da su sve stranke sa hrvatskim i bošnjačkim predznakom jedinstvene kada je u pitanju evroatlantski put BiH te da razgovori na tu temu nisu potrebni. Sa liderom bosanskog HDZ-a, Radončić je kazao da je u kontaktu no sa Miloradom Dodikom - nije.



(N1)