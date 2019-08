Na redovnoj sjednici Predsjedništva BiH nije postignut dogovor oko ANP-a.

Foto: 24sata.info

Članovi Predsjedništva BiH su dogovorili da sjednice budu odgođene.

Presjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je nakon sjednice kako mu je žao što nije došlo do dogovora.

"Nije bilo nikakve rasprave, nije bilo neke dramatike između nas trojice, jer smo 15 minuta prije sjednice znali da nema dogovora", istakao je Komšić.

"Žao mi je zaista što nije došlo do dogovora. Nekako sam 15-ak minuta prije održavaja sjednice vjerovao, odnosno želio, da dođemo do kompromisa i onoga što je očigledno tema za različita tumačenja i mišljenja u BiH. Moje mišljenje je da smo mogli doći do dogovora, ali nažalost nismo", kazao je predsjedavajući Komšić nakon sjednice.

On je istakao kako stoji na raspolaganju bilo kome kada je u pitanju postizanje dogovora oko ANP-a i imenovanja novog mandatara Vijeća ministara.

"Dosta lako smo donijeli današnje zaključke, nije bilo nikakvih rasprava. Znali smo otprilike 15 minuta prije sjednice u kojem pravcu će ići i nije bilo potrebza dizanje tenzija i rasprav", kazao je on. Komšić je dodao kako su se sva trojica članova Predsjedništva trudila da ostave otvorena vrata za novi dogovor, te da on i Džaferović nisu htjeli glasati protiv imenovanja Zorana Tegeltije za mandatara za sastav novog Vijeća ministara, jer bi ga, kako je kazao, potrošili.

"Nismo htjeli da bude preglasavanja u vezi s ANP-om, budući da niko nije promijenio stav o tom pitanju. Džaferović i ja bi glasali vjerovatno za, a Dodik protiv. Nakon toga bi Dodik vjerovatno potegao vitalni nacionalni interes, pa bi to išlo u Narodnu skupštinu RS i desilo bi se isto kao sa Pelješkim mostom", kazao je Komšić.

Komšič je još kazao kako se radi ipak o krupnoj političkoj odluci za BiH ističući da je BiH trenutno na predzadnjoj stepenici kada je u pitanju ulazak u NATO.

Komšić je na kraju obraćanja medijima istakao kako je na jučerašnjem sastanku s ambasadorima SAD-a i Velike Britanije u BiH Ericom Nelsonom i Matthewo Fieldom razgovarao na NATO-u, te da su oni od njega tražili samo da se ne komplikuje situacija i da se ostavi prostor za neki dogovor.

(24sata.info)