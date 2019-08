Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a BiH, govorio je za N1 o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Foto: 24sata.info

Prije 15 dana lideri SDA, HDZ-a BiH i SNSD-a potpisali su Sporazum o formiranju Vijeća ministara, a još se ne zna šta je navedeno u tom sporazumu, a Mijatović je rekao kako je zadnjih deset mjeseci, odnosno od završetka izbora, potpuni cirkus u BiH.

"Podsjeća me sve na scenu iz filma 'Maratonci' kada čitaju testament i svako čita svoju verziju. Isti taj narod koji je odabrao ove plemenske poglavice sve lošije živi a oni sve više i više prave komplikacije u BiH i rade pomno na tome da stanje u državi koju vode bude sve lošije i lošije", istakao je.

A o tome šta bi oni iz pozicije opozicije predložili kao rješenje za trenutnu situaciju je kazao: "Blokadu države snosi ova koalicija nesporazuma. U prvom redu SDA, HDZ i SNSD i onda njihovi sateliti. Javno pozivam da ukoliko danas ne budu imali mandatara da se povuku sa tih pozicija jer nisu mogli za 10 mjeseci da formiraju vlast. Hajmo promijeniti i Ustav i hajmo na vanredne izbore - zbog čega se boje priznati svoj neuspjeh? Oni ne mogu ni oko čega da se dogovore. Dok oni to rade, hiljade roditelja krenulo je da pozajmljuje novac jer djeca kreću u školu".

Na pitanje šta bi on da je na poziciji člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika danas je odgovorio: "Prvo nikada ne bih došao na poziciju gospodina Dodika. Sve ovo su Dodik, Izetbegović i Čović znali kada su potpisivali onaj sporazum ili nesporazum sa Wigemarkom. Da razjasnimo jednu stvar - Rezolucija Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti je, ako gledamo kroz Ustav i zakone u BiH - potpuno pravno ništavan. To je jedna šarena laža iza koje se krije Dodik i svaki put kada treba njegove političke egzibicije da se opravdaju, on se krije iza nekakvih odluka Narodne skupštine, vitalnih nacionalnih glasanja. Tužno je da se svi igraju gluvih telefona. I gospodin Izetbegović tobože kada je prije neki dan branio gospodina Dodika znao je da gospodin Dodik neće glasati za ovako nešto, kao što je gospodin Dodik znao da gospodin Izetbegović neće da stavi na dnevni red Godišnji izvještaj u septembru mjesecu. Svima ovo odgovara jer su na vlasti. Gorivo i automobile s kojim dolaze na sastanke plaćaju građani, ručkovi, obezbjeđenje, komfor plaćaju građani. Oni su podijelili državu i imaju pašaluke kojima vladaju. Ponovo imamo lošu filmsku režiju nacionalnih poglavica u BiH".

Mijatovića smo pitali da prokomentariše i percepciju građana u vezi sa trenutnom situacijom.

"Mislim da građani ovo ne doživljavaju nego preživljavaju. Puna su im srca nacionalnog naboja ali su prazni novčanici. Građani se susreću s time da moraju djeci objašnajavati zašto nemaju za elementarne stvari. Neosporna je činjenica da nam je potreban novi društveni dogovor pa i novi Ustav. Ovi trenutni politički lideri ne dozvoljavaju novi dogovor jer znači sređivanje stanja, ulazak u EU. Mislim da nećemo dugo čekati da dođemo do pozitivnije atmosfere", mišljenja je Mijatović.

Potpredsjednik SDP-a BiH je za N1 rekao i kako je velika odgovornost na strankama koje čine opoziciju i da će SDP tražiti izmjene izbornog zakonodavstva.

( N1)