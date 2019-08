Dosljedno provođenje Mišljenja Evropske komisije predstavlja problem za politiku blokada Milorada Dodika, ocijenio je danas predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Željko Komšić / 24sata.info

On je, naime, reagirao na današnju Dodikovu izjavu u medijima da "skrivajući se iza mišljenja Evropske komisije koje je selektivno i očito pogrešno pročitao i protumačio, Komšić pokušava da lansira svoje političke ideje, napadajući Ustav na kojem počiva BiH".



- Komšić se očigledno stavlja na čelo kolone unitarista kojima mora vratiti dugove za glasove kojima su i ga doveli u Predsjedništvo - tvrdi Dodik



Komšić naglašava da Dodik, naravno, nije u pravu.



- Ne krijem se ja iza Mišljenja Evropske komisije, nego pozivam na dosljedno provođenja preporuka i mjera iz Mišljenja. To što bi dosljedno provođenje toga dovelo do primjene evropskih standarda i jeste problem za Dodika koji sada pokušava biti advokatom jedne do nogu potučene politike i to upravo pred institucijama EU. Također nije tačno da se ja zalažem za ukidanje konstitutivnosti, nego za odbacivanje. To nisu isti pojmovi. Ukidanje je nasilan čin, a odbacivanje jedan proces koji se naslanja na presude Evropskog suda za ljudska prava, koji nije pozvao na nasilje nego na usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Zna to i Dodik, znaju to i u HDZ-u ali im je teško prihvatiti. Zato ih je uhvatila ova panika - poručio je Komšić.



Uostalom, da je BiH uređena po evropskim standardima, na koje upućuje Mišljenje EK Dodik, ne bi mogao blokirati formiranje vlasti, nepoštivanjem zakona, odnosno odbijanjem ANP-a, zaključio je Komšić u svom odgovoru.





(FENA)