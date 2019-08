Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je danas Srni da će BiH završiti u ćorsokaku i slijepoj ulici koja ne vodi nikud, a posebno ne na evropski put, ukoliko konačno ne bude formirana vlast i ako se ne počne sama baviti svojom sudbinom.

Špirić je podsjetio da je nedavna najava Francuske, Holandije i Danske da nisu za proširenje Evropske unije potvrđena kada su se suprotstavile započinjanju pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedinijom i Albanijom, iako je Evropska komisija dala preporuku da se krene u taj proces.



On je ocijenio da Sjevernoj Makedoniji i Albaniji problem nije bio ni Godišnji nacionalni plan za pristupanje NATO-u, ni upitnik Evropske komisije, ni Reformska agenda, ali se rampa i za njih spušta.



- Kakva je to poruka nama u BiH? To nam jasno govori da se okrenemo jedni drugima, poštivanju vlastitih dogovora i političkih sporazuma, a posebno izborne volje glasača o čijoj se sudbini i odlučuje - rekao je Špirić.



On kaže da je zato jedini način da se spasi BiH da se u utorak, 20. avgusta na sjednici Predsjedništva BiH dobije kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara i da se krenu rješavati životna pitanja svih u BiH.



- Ukoliko i ovu šansu ispustimo ostaćemo taoci jalovih političkih ambicija i propalih kvazidiplomatskih ofanziva na šta sve vrijeme upozoravaju srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i SNSD - rekao je Špirić.





