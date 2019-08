Za utorak su zakazane vanredna i redovna sjednica Predsjedništva BiH gdje bi osim Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) trebalo da se raspravlja i o imenovanju kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Milorad Dodik / 24sata.info

U intervjuu za našu RTRS, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da neće glasati za Godišnji nacionalni plan za pristup NATO-u, a da će Republika Srpska nakon 5. septembra da odluči kako će se dalje ponašati u odnosu na BiH.



- Oni su to iskomplikovali. Јa ne tražim da se ta tačka povuče sa dnevnog reda, ali ću glasati protiv. Čini se da kandidat neće proći. Do 5. septembra imaju rok, a onda ćemo vidjeti šta ćemo - rekao je Dodik za RTRS.







Još ranije su članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović jasno dali do znanja kako nema podrške imenovanju SNSD-ovog Zorana Tegeltije za mandatara za sastav Vijeća ministara ukoliko prije toga ne bude dogovoreno usvjanje i slanje prvog ANP-a u sjedište NATO-a u Brisel.



U izjavi za Vijesti.ba prije dva dana predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić rekao je da Dodik žrtvuje Tegeltiju za nastavak blokada.



"Ako je suditi po onome što je rekao, Milorad Dodik žrtvuje Zorana Tegeltiju za nastavak blokada i kočenje integracijskih procesa, odnosno te blokade pretpostavlja imenovanju mandatara", kaže Komšić.



Komšić dodaje da na taj način Dodik direktno ugrožava formiranje Vijeća ministara upravo zbog nerazumne ambicije da se ne poštuju zakoni i odluke institucija BiH.



"Dodik i SNSD su se oglušili na pozive Evropske unije i ostatka međunarodne zajednice da se vlast u Bosni i Hercegovini formira na principu poštivanja zakona i odluka institucija BiH", rekao je Komšić za Vijesti.ba.



Šefik Džaferović je za Vijesti.ba rekao kako su i slanje ANP-a i predlaganje mandatara zakonska obaveza.



- I jedino i drugo su zakonska obaveza i zadiru u domen vladavine prava. Stoga je obaveza svih da se ponašaju u skladu s tim. Sve ovo se mora poštovati u cjelosti. Nije moguć parcijalan pristup u rješavanju navedenih pitanja, kaže Džaferović.



Stavove Komšića i Džaferovića jučer je podržao i zvaničnik State Departmenta Matthew Palmera , zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Euroaziju.





