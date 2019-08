Vrijeme u kojem živimo, a naročito vrijeme u kojem se trenutno Srbi nalaze u Republici Srpskoj i u Srbiji, je zaista izuzetno turbulentno i predstoje vrlo važne odluke koje će se morati donijeti i na unutrašnjem planu, ali i odluke koju mogu donijeti susjedi ili međunarodna zajednica - kaže u izjavi za Insajder Marko Pavić, lider Demokratskog narodnog saveza.

Marko Pavić / 24sata.info

-Sve to utiče na unutrašnji život i u Republici Srpskoj i u Srbiji. Ovo što se dešava u Srpskoj da nemamo stranih, ali ni domaćih investicija posljedica je jedne političke nestabilnosti na nivou Bosne i Hercegovine - istakao je Pavić.



On je istakao da je DNS uvijek u kriznim trenucima zauzimao stavove koji su bili u interesu građana Republike Srpske i koji su se kasnije pokazali kao veoma ispravni.

- Napomenuću samo nekoliko stvari. Kada se vodila kampanja oko ukidanja Vojske Republike Srpske, koja joj je po Dejtonskom sporazumu pripadala, DNS je bio izričito protiv ukidanja vojske i tako je i glasao u Narodnoj skupštini RS, dok su drugi glasali za ukidanje. Sada se vidi kolika je to greška bila što smo jedno svoje dejtonsko ovlaštenje prenijeli na nivo BiH.



Slično je bilo i sa deklaracijom koja je usvojena o Srebrenici. DNS je i tada u Narodnoj skupštini RS glasao protiv te deklaracije, međutim ostali su glasali za i ona je prošla. Sada preko 20 hiljada ljudi strijepi kada ode u inostranstvo da li se nalaze na nekom spisku. Oni koji su branili svoju domovinu našli su se u poziciji da zbog toga strahuju putovati u inostranstvo. Evo samo ta dva primjera, a ima ih još oko indirektnog oporezivanja, policije i slično, gdje je DNS imao drugačije mišljenje od drugih pokazuju da je DNS cijeli period poslije rata bio principijelan i da se borio tačno za ono što piše u Dejtonskom sporazumu. Da su kojim slučajem stavovi DNS prihvaćeni sada bi bili u potpuno drugačijoj poziciji, ne bi se tužili sa Federacijom zbog indirektnog oporezivanja, da li je isplaćen sav iznos ili ne, a i druge stvari - poručio je Pavić.



On je naglasio da su sada ponovo došla vremena kada se donose krupne odluke, prvenstveno o tome da li Bosna i Hercegovina treba da uđe u NATO ili ne, da li treba da preda ANP NATO savezu.



- DNS je i prije i sada imao isti stav. Mi na ovom polju moramo pratiti Srbiju. DNS ne želi granicu na Drini. Ako Srbija uđe u NATO onda i mi u Republici Srpskoj i BiH idemo, ali ako Srbija ne uđe onda ne idemo ni mi. Ako Srbija zadrži neutralnost, zadržaćemo i mi. To je ta razlika koju DNS i ostali zagovaraju. Mi nismo ni raspravljali da li je NATO savez prihvatljiv ili ne. U ovoj poziciji je daleko važnije pratiti Srbiju šta ona misli. Mi koji smo doživjeli rat i koji smo jedno vrijeme imali granicu i barijere na Drini znamo kako to izgleda i zato ne možemo prihvatiti da Srbija i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, idu različitim putem kada je u pitanju NATO - istakao je lider Demokratskog narodnog saveza.



- DNS sada, kao i uvijek, nema ništa protiv nijedne nacije, ni protiv nijednog naroda, ni protiv koga, ali brani legitimna prava koja su nama data, ne samo evropskim dokumentima, već koja su nam data i Dejtonskim sporazumom kao osnov na kojem počiva Bosna i Hercegovina - zaključio je Pavić, prenosi Insajder.



(24sata.info)