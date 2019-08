Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poručio je da su se politički predstavnici takozvanog Bh. bloka (Naša stranka i SDP) uzalud potajno i jedva skriveno nadali da će u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH odustati od ANP-a.

Željko Komšić / 24sata.info

"Javnost treba podsjetiti na njihove cinične i duboko neiskrene pozive na to da se u vezi s dostavljanjem ANP-a ne popušta, a javna je tajna da su iskreno priželjkivali političku pobjedu Dodika, koji nepoštivanjem zakona i odluka institucija BiH, te odbijanjem ANP-a blokira formiranje vlasti", rekao je Komšić.



"Iste političke figure koje do jučer nisu znale razliku između MAP-a i ANP-a, dok im je nismo objasnili, sada šute i kuju plan kako da nas koji se zalažemo za poštivanje zakona i odluka institucija države Bosne i Hercegovine optuže za neformiranje vlasti, što dovoljno govori o njihovoj dosljednosti. To je neviđen oblik političkog licemjera koji je u toj mjeri opterećen sujetama da uopće ne može pojmiti koliko je štetan po interese države Bosne i Hercegovine", poručio je Komšić.





