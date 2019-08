Jedino rješenje za prevazilaženje trenutnih zastoja u procesu euroatlantskih integracija i uspostavi novog saziva Vijeća ministara jeste usvajanje modificiranog Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), navode iz SDA.

Foto: 24sata.info

ANP, čiji sadržaj će zadovoljiti sve strane u BiH, i čije će provođenje biti kredibilno, potrebno je usvojiti bez odlaganja.



To je zakonska obaveza, ali i dio sporazuma koji su potpisali stranački lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a.



Odbijanja dijaloga i kompromisnog rješenja imat će negativne posljedice za proces formiranja Vijeća ministara i za nastavak euroatlanskih integracija, kao i za ukupnu situaciju u BiH.



Ukoliko odbije kompromisno rješenje, Dodik će pokazati da ne poštuje Principe za formiranje vlasti na nivou BiH koje je sam potpisao, i biće u potpunosti odgovaran za sve posljedice koje će nastupiti.



Njegova najava da će odlukom entitetske skupštine pokušati osporiti nadležnost Oružanih snaga, SIPA-e, pravosuđa i drugih institucija predstavlja direktan udar na Ustav i prijetnju stabilnosti i miru u BiH. To mora biti i najozbiljniji alarm OHR-u i članicama Vijeća za implementaciju mira, kako bi na vrijeme upozorili vlade svojih zemalja i Vijeće sigurnosti UN-a i spriječili antidejtonske aktivnosti.



Ako Dodik odluči da krene u teško kršenje Ustava i zakona, odvest će zemlju u stanje haosa i najveću krizu od Dejtona do danas, i sigurno ugroziti stabilnost u BiH i regionu. Posljedice takvog razvoja događaja bile bi teške za sve, ali Dodik mora biti svjestan da će upravo on izvući najdeblji kraj u svemu tome.





(24sata.info)