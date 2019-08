Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas Srni da namjeru HDZ-a Livanjskog kantona da 13. septembra slavi osobođenje Drvara smatra neprihvatljivom i potpuno nepotrebnom provokacijom, koja može samo narušiti međunacionalne odnose u tom kantonu, ali i na ukupnom prostoru BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Važno je podsjetiti se da je u prošlom ratu operaciju etničkog čišćenja tog prostora uz lokalne jedinice izvodila regularna vojska Hrvatske i da su udruženim snagama pokušali da istjeraju Srbe sa vjekovnih ognjišta. Bilo bi u najmanju ruku pristojno da preostali narod tog kraja, a to su Srbi vijekovima, konačno ostave na miru da žive tamo gdje su oduvijek živjeli", naglasio je Dodik.



Govoreći o namjeri Vlade Unsko-sanskog kantona da izmjeste migrantski centar u selo Medeno Polje, Dodik je istakao da na to gleda kao na dovršetak etničkog čišćenja Srba sa tih prostora.



On je poručio da će se svim političkim i pravnim sredstvima suprotstaviti tome, te da u potpunosti podržava najavljene aktivnosti srpske zajednice u četiri opštine u FBiH.



"Smatram da i bez najavljenih aktivnosti tamošnje vlade, oni nemaju i nisu imali osnovna prava koja naprimjer Republika Srpska garantuje Bošnjacima ili Hrvatima. Poručujem im da ću biti sa njima toga dana tamo, s namjerom da pokažemo da je nedopustivo da se zbog nečije ideje ili možda plana sa tih prostora danas iseli narod koji je tu oduvijek živio i dosele ljudi sa strane, te da ćemo se tome suprotstaviti", rekao je Dodik.



Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH pozvao je sve stanovnike Drvara, Grahova, Glamoča i Petrovca da 13. i 14. septembra obustave saobraćaj prema Livnu i Bihaću zbog pokušaja HDZ-a Livanjskog kantona da proslave dan okupacije Drvara i namjere Vlade Unsko-sanskog kantona da izmjeste migrantski centar u selo Medeno Polje.





