Očigledno je SNSD pristao na neku vrstu sporazuma, dokumenta koji će biti poslat NATO-u, a koji će NATO tumačiti kao početak aktivacije MAP-a. Mislim da Izetbegović nije odustao. Mogli smo čuti i Komšića koji kaže da mandatar slijedi nakon MAP-a. Danas nema reakcije na Komšićevu izjavu, što pokazuje da je SNSD u osnovi prihvatio, poručio je bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić gostujući u Dnevniku 2 BN televizije.

SNSD je u osnovi prihvatio Akcioni plan za članstvo BiH u NATO, kazao je bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

''Zanimljiva je izjava gospodina Izetbegovića koji je rekao da je našao neku sredinu. Ovdje nema sredine. Ili ima MAP-a ili nema, šta je u njemu napisano, to je manje važno. Iz ovoga što vidim po medijima, tu stičem utisak da je srpska strana, mislim na Dodika – popustila. Oni govore da bi novi dokument trebalo da prođe sve ključne faze i potvrdu Republike Srpske.

Dakle, očigledno se pristalo na neku vrstu sporazuma, dokumenta koji će biti poslat NATO-u, a koji će NATO tumačiti kao početak aktivacije MAP-a. Mislim da Izetbegović nije odustao. Mogli smo čuti i Komšića koji kaže da mandatar slijedi nakon MAP-a. Danas nema reakcije na Komšićevu izjavu, što pokazuje da je SNSD u osnovi prihvatio'', rekao je Ivanić.

Indikativno je da Bakir Izetbegović brani Dodika, tvrdi Ivanić.

‘’Ne znam da li je ikada ikoga branio iz SZP, naprotiv, mislim da je često napadao. Činjenica kada vas neko brani ko vas je do juče napadao mene upućuje da budem vrlo oprezan i vrlo rezervisan. Milim da postoje neki drugi faktori koji mogu uticati na to da toga ne bude, šireg značaja’’, kazao je on.

Govoreći o širim implikacijama po region, Ivanić kaže:

''Po region bi to mogle biti manje implikacije. Više bi moglo uticati na odnose SAD – Rusija. Ruska Federacija je smatrala da ovdje ima prostor zahvaljujući gospodinu Dodiku, da se zaustavi širenje NATO-a. Milim da Dodik može imati ozbiljne reperkusije ako bi prihvatio širenje NATO-a i ušao u fazu odobravanja nacionalnog programa. Oni smatraju da su na neki način pomogli Dodiku i da sa druge strane nema aktivacije MAP-a''.

Ivanić smatra da sporazum neće doživjeti uspjeh.

''Mislim da Dodik neće izdržati sve ovo. Mogao bi domaćoj javnosti prodati tu priču, ali zbog ovih globalnih odnosa vrlo teško to može uraditi. Takođe, postoji čitav niz problema u FBiH koji su sada prikriveni. Šta je sa izbornim zakonom? Da li će Hrvati dobiti posebnu izbornu jedinicu ili neće? Sumnjam da će Čović praviti Vladu Federacije bez toga, a sumnjam i da će Izetbegović praviti Savjet ministara bez Vlade Federacije.

Iskreno, oni su se ovdje pokušavali dodvoriti međunarodnoj zajednici da pokažu da su fini, a sada će početi međusobno optuživanje koje kriv što se sporazum ne provodi. Ko brani da već bude imenovan mandatar? To je moglo da se uradi za dva dana, danas! Očigledno je da je ovo tek početak jednog prepucavanja koji će potrajati čitav niz dana, ako ne i mjeseci. Sumnjam da će doći do implementacije''.

Ono što je sigurno jeste da zaista postoji koalicija SNSD-SDA-HDZ, poručuje Ivanić.

''To je nastavak onoga što se događalo u prošlosti. To se vidjelo i ranije, pa čak i kada je SDA napala ime Republike Srpske, SNSD je odbranila Bratića da ostane potpredsjednik NS RS. Preko noći su se dogovorili i oko niza drugih pitanja, pa i Predstavničkog doma i Doma naroda. Sve drugo je politička igra i dodvoravanje sopstvenom dijelu javnosti. Ako bi sporazum bio implementiran onda se mora poslati nacionalni plan, a to je ogroman Dodikov poraz koji on ne može sakriti'', kazao je bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić gostujući na BN TV.

( BNTV)