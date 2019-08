Dušanka Majkić, članica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta Bosne i Hercegovine, za N1 je kazala da svi nivoi vlasti moraju biti uključeni i kreiranje Godišnjeg nacionalnog plana.

Foto: 24sata.info

"Niko ne može jednostrano poslati to, a naročito ne može komisija koja je formirana kao radno tijelo Parlamenta da komunicira sa NATO institucijom i ona da objašnjava. Spoljna politika je u nadležnosti Predsjedništva. Ali ne samo Predsjedništvo, svi nivoi vlasti koji učestvuju u tome", kazala je.

Majkić je dala pojašnjenja vezana za ANP.

"Komisija neka kao radno tijelo radi i ona je imala komunikaciju sa NATO-om. Ne može radno tijelo Savjeta ministara raditi poslove koji su u nadležnosti Predsjedništva, znači oblast spoljnih poslova. Druga stvar, što god napiše neko mora proći strukture, to se odnosi i na sporazum koji je tako definisao. Mora proći sve strukture vlasti, a potom i navedeno je u članu 3, proći sve ono sa onima koji na tu temu imaju šta da kažu. Dakle, ako prođe sve to, i to ne prejudicirajući da li će BiH ili neće biti članica NATO-a. To je eksplicitno napisano. To je jedini mogući kompromis. Ako BiH ima milion stvari oko kojih treba da raspravlja, godinama nismo uspjeli da sjednemo za stol i govorimo o nijednom otvorenom pitanju, ako je ovo prvi dokaz o nekom dogovoru, možemo napraviti konsenzus, onda su vrata otvorena. Ona još nisu otvorena, ali mogu da budu dobar pokazatelj da se ključni akteri u ovoj zemlji mogu o nečemu dogovoriti i da krenu da se dogovaraju i o ostalim stvarima", kazala je Majkić.

(N1)