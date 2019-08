Kada govorimo o burazerskom sporazumu koji su potpisali Dodik-Izetbegović-Čović moramo da shvatimo da će kroz član 3. sporazuma Dodik da proda i Republiku Srpsku i narod koji živi u Republici Srpskoj – istakao je visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.

Vukota Govedarica / 24sata.info

„Burazerski sporazum jasno definiše realizaciju odnosa BiH sa Sjeveroatlanskim savezom, a ta realizacija odnosa, s obzirom na ono što su do sad potppisali SNSD-ovi funkcioneri, je ništa drugo nego članstvo u NATO paktu“ – kazao je Govedarica.



„Ako uvažimo činjenicu kako je Milorad Dodik svojevremeno došao na vlast u Republici Srpskoj, sa dva narodna poslanika i na tenkovima NATO pakta, da ga je Medlin Olbrajt krstila sa epitetom „svježeg daška vjetra na Balkanu“, da su kadrovi SNSD stavljali potpise na realizaciju odnosa sa NATO paktom a na kraju i ovaj burazerski sporazum koji su potpisali Dodik-Izetbegović-Čović, onda ćemo lako zaključiti da vuk dlaku lako mijenja ali ćud promijeniti nikad neće“ – naglasio je Govedarica.



Govedarica kaže da bi najbolje bilo da Dodik, Izetbegović i Čović zajedno izađu i saopšte šta su to oni potpisali i dogovorili. Da li BiH ide u NATO ili ne? Da li će se potpisati godišnji nacionalni plan, koji je poslednji korak ulaska BiH u NATO ili neće?



„Ovo je jedan klasični izdajnički sporazum po pitanju ideja koje baštini Republika Srpska. Dodik izdaje ideje Republike Srpske koje se nikad nisu mijenjale osim kad je on sa funkcionerima SNSD-a potisivao dokument o napretku BiH ka NATO paktu“ – istakao je Govedarica.



On je kazao da Dodik nema drugog puta nego da ide u formiranje Savjeta minsitara a da onda naknadno prevari svoje koalicione partnere.



„Dodik i kroz ovaj sporazum kao i do sad svoju politiku definiše na poznat način: kada treba da ostvari svoju ličnu korist ili partijske benefite za svoju stranku, on ne gleda koliku će štetu napraviti Republici Srpskoj“ – zaključio je Govedarica.





(24sata.info)