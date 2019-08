Nakon potpisivanja sporazuma Željko Komšić je kazao da će razgovarati lično sa Bakirom Izetbegovićem kako bi mu pojasnio dio koji se odnosi na Izborni zakon.

Željko Komšić / 24sata.info

"Implementirati sve presude domaćih i evropskih sudova koji se odnose na Izborni zakon Bih kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana, te njihovo LEGITIMNO predstavljanje na teritoriji cijele BiH, a u skladu sa Ustavom BiH“, piše u Sporazumu koji je potpisao Izetbegović.



Prema prvim komentarima mnogi su smatrali da riječi „legitimno“ stavlja Željka Komšića u nepovoljan položaj jer je tu riječ godinama ponavljao Dragan Čović. To je onaj princip kojeg zagovara HDZ BiH – legitimno predstavljanje naroda te da tu nema više mjesta za Željka Komšića.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić otkrio je za TV1 da ga taj dio sporazuma neće staviti u nepovoljan položaj.



“Nema od toga ništa! To je šarena laža za Dragana Čovića. Plus, to je u suprotnosti sa mišljenjem Evropske komisije!”, odgovorio je Komšić.





(24sata.info)