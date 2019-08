Član Predsjedništva BiH i potpredsjednik SDA Šefik Džaferović je kazao da su principi za uspostavu vlasti koje su potpisali Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, Milorad Dodik, predjednik SNSD-a, i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, "dobar sporazum koji daje okvir za deblokadu zastoja kada su u pitanju mnogi procesi u BiH".

- Najvažnija stvar za mene u svemu tome je da kroz cijeli sporazum, a posebno kroz član tri, provejava princip vladavine prava i obaveza svih subjekata da se striktno pridržavaju principa vladavine prava, a to znači striktno poštivanje Ustava BiH, važećih zakona i važećih odluka i strategija – kazao je Džaferović prenosi Faktor.



Sve što se ubuduće bude radilo, dodaje, morat će se raditi u okviru Ustava i zakona. Pojasnio je da će sjednicu Predsjedništva BiH, na kojoj bi se moglo razmatrati pitanje imenovanja mandatara za novi saziv Vijeća ministara BiH, sazvati aktuelni predsjedavajući Željko Komšić, ali da on trenutno nema informaciju kada bi se to moglo dogoditi.





