Bosna i Hercegovina neće poslati Godišnji nacionalni plan (ANP) u Brisel, tvrdi Dušanka Majkić, članica Zajedničke komisije Parlamenta BiH za odbranu i sigurnost.

Ona je naglasila da to neće biti učinjeno jer se mora nastaviti usklađivanje stavova i interesa svih nivoa vlasti, kako piše u Principima za formiranje vlasti na nivou BiH koje su potpisali lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović.



- Nigdje ne piše da će ANP biti upućen, što znači da to neće biti urađeno - rekla je Majkić za "Glas Srpske".



Prema njenim riječima, nastavljaju se integracioni procesi u skladu s Ustavom i zakonima, uz usklađivanje stavova i interesa svih.



- RS je nivo vlasti i poznat je njen stav o tome. Jesmo za odnose sa NATO-om, jesmo za održavanje svjetskog mira i da vojnici iz BiH budu uključeni u to, ali u skladu s relevantnim odlukama - rekla je Majkić.



Vanjsku politiku, dodala je ona, vodi Predsjedništvo BiH, a ne neka komisija koja je formirana kao radno tijelo Vijeća ministara.



- Mora biti postignut konsenzus u Predsjedništvu kada je riječ o odbrani - rekla je Majkić i dodala da je RS ispoštovala u dogovoru stavove iz Rezolucije Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti.



Majkić kaže i da je ANP toliko loše napisan da bi se morao ponovo pisati.



- To je napisala grupa ljudi koja nema ni težinu da brani to pred NATO-om, a kamoli da šalje konačan materijal, što je vezano za vanjske poslove, a nije ni nadležna za to - naglasila je Majkić.





(24sata.info)