Šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac rekao je da bi ovih dana Predsjedništvo BiH trebalo da imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara, te ocijenio da je 30 dana optimalan rok da se sprovede postupak imenovanja novog saziva tog tijela.

"RS pokazala je spremnost da očuva bazične političke ciljeve, ali i da koristi Ustav BiH i svoju selekciju, predstavnike u svim zajedničkim institucijama s ciljem afirmacija politika koje ne vrijeđaju interese drugih naroda. Time je vrlo jasno demonstrirana snaga i volja RS da radi u interesu naroda", istakao je Košarac novinarima u Istočnom Sarajevu, komentarišući dogovor o formiranju vlasti na nivou BiH.



On je ocijenio veoma značajnom činjenicu da su na jučerašnjem sastanku u Banjoj Luci svi članovi vladajuće koalicije u RS podržali potpisani dokument o formiranju vlasti na nivou BiH, te naglasio da su u sadržaju tog sporazuma sačuvani svi primarni ustavni i svaki drugi interesi RS.



On je pojasnio da se, nakon imenovanja predsjedavajućeg novog saziva Vijeća ministara, otvara procedura u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



"Očekujemo da će postojati kapacitet da se izabere rukovodstvo Komisije za pripremu i izbor predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, te da proces bude završen u toj komisijskoj fazi. U tom slučaju bi u nekom vrlo kratkom roku bila zakazana sjednica Predstavničkog doma kada bi i izabrali predsjedavajućeg Vijeće ministara", naveo je Košarac.



On je dodao da je procedura jasna - predsjedavajući vrši konsultacije sa političkim strukturama, koje shodno dogovoru i izjavi političkih lidera o partnerstvu i podjeli resora razgovaraju o personalnim rješenjima.



"Predsjedavajući sačinjava ekspoze i iznosi ga Predstavničkom domu, koji bira cjelokupan novi saziv Vijeća ministara. Postoje provjere tehničke prirode. Te institucije koje vrše provjere kandidata su taj posao radile u kontinuitetu i imaju iskustvo, te u tome ne bi trebalo biti većeg zastoja", rekao je Košarac.



Prema njegovim riječima, tokom izrade izjave o partnerstvu stranke (SNSD, HDZ BiH i SDA) izrazile su svoje političke ambicije i stavove s ciljem da se definiše koji su to resori interesantni za koju stranke.



"Sa aspekta naših interesa, možemo biti zadovoljni time što je dogovoreno i potpisano u izjavi. SNSD je dobio odgovorne resore, koje smo tražili. Smatramo da postoje kapaciteti u našoj strukturi koji adekvatno mogu da vode ta ministarstva", rekao je Košarac.



On je naglasio da još nisu donesene definitivne odluke o personalnim rješenjima, te dodao da će koalicija iz RS dogovoriti raspored pozicija kada se izabere predsjedavajući Vijeća ministara.



Košarac je potvrdio da je sa rukovodstvom SNSD-a razgovarao o njegovom imenovanju na mjesto ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.



"Nismo donijeli definitivnu odluku, ali mislim da će SNSD i partneri izaći sa najboljim kadrom koji će u okviru definisanih politika najbolje zastupati interese Republike Srpske", ocijenio je Košarac.





