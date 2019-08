Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas Srni da je sporazumom o formiranju vlasti na nivou BiH koji su potpisali SNSD, HDZ BiH i SDA svaki narod dobio svoju reprezentaciju sastavljenu od izbornih pobjednika, a da su oni koji su pravili planove da to bude zanemareno morali da odustanu.

Nenad Stevandić / 24sata.info

"To nije nikakav zagrljaj ni sa HDZ-om, niti sa SDA, već programsko partnerstvo na osnovu izbornih rezultata. Tu nema priče o tome ko koga voli ili ne voli, već je svaki narod dobio svoju reprezentaciju. Reprezentacija Republike Srpske ima apsolutnu većinu u Domu naroda Parlamentarne skupštine i Predsjedništvu BiH i veliku većinu od devet glasova u Predstavničkom domu. Oni koji su do sada pravili planove da to bude zanemareno su morali da odustanu", kaže Stevandić.



Prema njegovim riječima, stranke iz RS, predvođene SNSD-om, nisu odustale od stavova koje su zastupale tokom pregovora o formiranju vlasti na nivou BiH.



"Hrvati su od početka bili proračunati i Dragan Čović je to proračunavao čekajući svoju priliku, mi nismo htjeli da popustimo, a Bakir Izetbegović je pragmatično popustio jer je znao da bi kombinacija sa nekim drugim bila izrazito nepovoljna po stabilnost u BiH", ocijenio je Stevandić, koji je i predsjedavajući Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



On je podsjetio da je vladajuća koalicija u RS, nakon što su prebrojani glasovi na opštim izborima i vidjelo se ko su izborni pobjednici, zauzela čvrste i precizne stavove.



"Rekli smo da će na snazi biti rezolucija o vojnoj neutralnosti, da ćemo sarađivati sa NATO-om i da nismo za prekidanje saradnje, a pogotovo nismo za sukobe, te da ćemo tražiti da na osnovu izbornog rezultata zauzmemo funkcije koje nama pripadaju. Sve se završilo kao što je trebalo da bude prije devet mjeseci. Za ovih devet mjeseci neki ljudi su se nešto malo nadali, neki su se trudili da nama spuste cijenu, nudeći svoje usluge poput Saveza za promjene. Ne vidim šta se drugo moglo desiti, a da bude u skladu sa demokratskim principima", naglasio je Stevandić.



Govoreći o tumačenjima sporazuma o formiranju vlasti i tvrdnjama da je RS pristala na put u NATO, Stevandić je rekao da u sporazumu nema ništa sporno i štetno, podsjetivši da su se svi obavezali da poštuju Rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.



"Uvijek ima ljudi koji su razočarani, koji su vidjeli neku drugu kombinaciju i koji su u stalnom targetiranju /Milorada/ Dodika pa sada hoće da to predstave kao da je maltene pristupio NATO-u. To su spinovanja i reakcije ljudi koji su ostali bez očekivanog rezultata", istakao je Stevandić.



Na pitanje da li očekuje da Savjet ministara bude formiran u roku od 30 dana koji je definisan sporazumom, Stevandić je rekao da uvijek postoji oprez i da je najvažnije da sačuvaju svoj kapacitet i ne odustanu od onoga za šta su dobili podršku naroda u Srpskoj i što su definisali kao zajedničku politiku.



"To nije samo koalicioni sporazum, nego nacionalni interes Republike Srpske, koji ne vrijeđa nikoga u FBiH i nije protiv BiH, nego čvrsto stoji na interesima Srpske. Mi smo reprezentacija Republike Srpske i treba da preuzmemo tu vrstu odgovornosti. Onima koji su produbljivali gubitnički jaz i u posljednjih devet mjeseci se trudili da spuste cijenu Srpske sada je preostalo da nekim tumačenjima i spinovanjima pokušavaju da nam napakoste, ali to je privremeno", kaže Stevandić.



(SRNA)