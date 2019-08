Lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH postigli su dogovor danas u Sarajevu u vezi s formiranjem Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine te potpisali Principe za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.

Piše: Faruk Vele



Najviše dilema otvorilo je pitanja NATO-a, koji i jeste bio najveći teret cijelog procesa uspostave vlasti. Dok srpski zvaničnici i RTRS slavodobitno tvrde da se „Godišnji nacionalni program BiH (ANP) za NATO uopće ne spominje u potpisanim principima“, predsjednik SDA Bakir Izetbegović priznaje da će se „nastaviti saradnja u definisanom okviru, ali da će biti jako usporeno naredne tri godine“.



Istovremeno, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sada tvrdi da „saradnja sa NATO-om nikada i nije bila sporna“!?



Ko je kome popustio?



Izetbegović je, pak, naglasio da je danas napravljen dobar politički okvir koji je trasirao šta ćemo raditi naredne tri, četiri godine i u njemu je faktični sve sadržano što je potrebno ovoj zemlji.



„Očekujem da će se nastaviti saradnja s NATO-om u definiranom okviru, nema nazad, to kretanje može biti intenzivnije ili sporije. Mislim da će biti jako usporeno naredne tri godine, ali bitno je zadržati trend i okvir, i raditi u okvirima koji su definirani ranijim dogovorima“, naveo je Izetbegović.



Najviše se očekivao stav Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, jer je upravo on vrlo jasno i principijelno uvjetovao formiranje Vijeća ministara BiH nastavkom NATO procesa.



O današnjem dogovoru Komšić za Radiosarajevo.ba kaže:



„Kako sam ja shvatio ovaj sporazum, dogovor je da idu NATO, odnosno ANP i mandatar. I ako je to tako, onda je sve OK“, kazao je Komšić.



Na konstataciju da je mnogo toga nejasno, jer stavovi lidera nisu precizni, Komšić je kazao:



„Za detalje morate pitati gospodina Izetbegovića! Ja danas nisam bio sa njima!“, zaključio je Komšić.





