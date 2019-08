Ministar pravde BiH Josip Grubeša je nakon sjednice Vijeća ministara BiH izjavio novinarima da su na sjednici razmatrali zaključke Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH vezane za rad u pravosuđu, te da su se najviše referirali na Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV).

Josip Grubeša / 24sata.info

- U parlamentu smo čuli da bi trebalo Ministarstvo pravde biti to koje će kroz Vijeće ministara BiH uputiti u parlamentarnu proceduru zakon o VSTV-u. Mišljenja sam da ne bi trebalo biti Ministarstvo pravde usamljeno u ovome procesu, da mi ne bi trebali biti jedini koji će raditi na zakonu o VSTV-u, nego da tu treba biti široka koalicija okupljena sa svih nivoa i svih institucija zainteresiranih za ovu problematiku - naveo je Gubeša.



Dodao je da, nakon što svi budu prisutni i svi budu dali svoja mišljenja, teka tako jedan cjeloviti zakon može biti upućen u daljnju proceduru.



Grubeša je kazao da je zaduženo Ministarstvo pravde BiH da nastavi s aktivnostima koje je ranije poduzelo, te da se aktivnosti koje su već poduzeli tiču formiranja radne grupe.



- Imali smo sjednicu ministara pravde, gdje smo dogovorali da nastavimo s reformama što se tiče pravosuđa. Ključno je bilo nedolazak predstavnika iz RS-a u radnu grupu i našli smo model kako će se otkočiti taj proces, kako bi stručnjaci na najvišem nivou vodili diskusiju, odnosno donijeli rješenja za prijedloge, izmjene, dopune Zakona o VSTV-u - naveo je Grubeša.



Upitan kako otkočiti taj proces, odgovorio je da nije do ministra pravde i do Ministarstva pravde, te da će Ministarstvu pravde ubrzo „i dati jedan prijedlog zakona o VSTV-u koji će se naći na radnoj grupi i koji će biti razmatran paralelno s inicijativom koja je došla od VSTV-a“. Kaže da su tu inicijativu već ranije vidjeli na sastanku s Evropskom komisijom, koju je vidjela i direkrotica Evropske komisije za zapadni Balkan Ruiz Calavera.



Napomenuo je da će se sve inicijative i prijedlozi koji se nađu na radnoj grupi ravnopravno i ravnomjerno razmatrati.



Govoreći o Revidiranoj strategiji za priocesuiranje ratnih zločina, kazao je da ona, iako podržana od svih sudionika koji su radili na njenoj izradi i od međunarodne zajednice, „nije ugledala svjetlo dana, odnosno nije usvojena na Vijeću ministara BiH“.



Napomenuo je da je i Glavni odbor Stranke demokratske akcije raspravljao o strategiji.



- Moje je mišljenje da bi trebalo strategiju usvojiti, jer ona ne rješava pojedinačno predmete, nego ona ipak rasterećuje Tužilaštvo BiH i završava predmete, odnosno raspoređuje predmete da bi se došlo do konačnog cilja, do smanjenja broja predmeta ratnih zločina - kazao je ministar pravde BiH.



Napomenuo je da je primio pisma i sve sugestije od svih zaitneresiranih strana, ali da on nije ta adresa koja treba primati sugestije. Pojasnio je da je bila radna grupa i to su radili stručnjaci. Dodao je da nije ministar pravde taj stručnjak koji će raditi na stretegiji.



- Kada se radila stretegija trebale su primjedbe i sugestije biti dostavljene ljudima koji su radili, ekspertima - kazao je Grubeša.



Istaknuo je da se u BiH treba zalagati za to da „ipak poštujemo više struku, a manje politiku“.



- Jer mi političari tražimo svoje političke bodove gdje god stignemo i kako znamo. Mislim da bi to javnost trebala prepoznati, da bi više trebala cijeniti ono što govori struka, nego mi - smatra Grubeša.



Po njegovim riječima, kad govorimo o revidiranoj strategiji i o zakonoma koji se tiču pravosuđa i cjelokupnoj problematici u pravosuđu BiH, poželjna je sinegrija politike i struke, koja se pokazala na revidiranoj strategiji, koja nije usvojena na prošloj sjedici.



- Nadam se i očekujem da se strategija što prije nađe na dnevnom kako bi je usvojili - zaključio je ministar Grubeša.





(FENA)