Iz Naroda i Pravde ističu kako je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, svojim posljednjim izjavama potvrdio kako je u suštini odustao od NATO puta naše države te je još jednom sramno popustio pred Miloradom Dodikom.

Foto: 24sata.info

„Jedina stalnost u politici Bakira Izetbegovića je potpuno nestalnost i nezrelost. Nažalost, to je čovjek koji do podne jedno pitanje vidi kao strateško, kao ono oko čega nema pregovaranja i gdje se povlači crvena linija, a već poslijepodne kada se razgovara o podjeli fotelja spreman je pregovarati i oko strateških pitanja, popuštati i praviti trule kompromise“, kažu iz Naroda i Pravde komentarišući izjave Izetbegovića u kojima navodi kako Godišnji akcioni plan o članstvu u NATO-u (ANP) može biti „jako reduciran“ i kako NATO put naše zemlje može čekati.



Iz Naroda i Pravde podsjećaju kako je niz primjera u kojima je Izetbegović pokazao kako najvažnija pitanja po državu i narod koristi isključivo kao kartu u političkim trgovinama.



„Pokazalo se da su i tako suštinske stvari kao što su revizija presude protiv Srbije ili apelacija o nazivu Republike Srpske, tek karte za stolom za kojim se, ustvari, dijeli plijen u vidu funkcija. Ovakvim politikanstvom Izetbegović i njegovi partneri Čović i Dodik međusobno jačaju vlastite pozicije dok su posljedice po naše društvo višestruko štetne“, smatraju u ovoj stranci.



Ističu kako je NATO put naše države strateški važno pitanje oko kojeg ne smije biti pregovora i trulih kompromisa. Iz Naroda i Pravde podsjećaju kako su upravu oni koji kažu kako je ovo je vrijeme odluka, a kada je vrijeme odluka, kolebanju nema mjesta. Odlučni, hrabri i znani, moraju iskoračiti naprijed, to je dužnost, to je obaveza.



„U trenutku kada se i Srbija i Hrvatska značajno naoružavaju, u trenutku kada se na našim istočnim granicama stvara 'mala Rusija' koja svakodnevno nabavlja oružje, naš NATO put je jednako, ako ne i važniji, od evropskog puta. EU je važna, ali političari jasnu opredijeljenost za EU mogu pokazati već danas beskompromisnom borbom protiv korupcije i nepotizma kao potpunom transparentnošću vlasti u svim sferama. Nažalost, na djelu vidimo da je SDA upravo ta koja koči i protivi se svemu što jeste evropski standard, vidimo ih kako štite bahate tajkune, vidimo ih kako javno dobro koriste isključivo za vlastite svrhe. Takva politika koju vidimo na djelu i u svojoj formi i u svojoj suštini je antievropska“, dodaju iz Naroda i Pravde.



Našoj zemlji kompromisi i dogovori su nužni i od toga ne treba bježati.



„Ono što mi vidimo na djelu jeste da se iznesu maksimalistički zahtjevi na svim stranama i onda se stvara atmosfera u kojoj samo tzv. nacionalni lideri smiju praviti kompromise. Tako Čović iznese zahtjev da nema vlasti bez promjene izbornog zakona, ali ako je HDZ dio vlasti onda Čović smije napraviti kompromis. Dodik zatraži ukidanje Suda i Tužilaštva BiH, ali ako se desi da te institucije ne procesuiraju njega i njegovu družinu, onda to odjednom više nije tema. Nažalost, pokazuje se isti model i kod Izetbegovića, u januaru najavi apelaciju o imenu Republike Srpske i kaže kako je ANP uslov svih uslova, ali već u augustu je spreman oko toga praviti kompromise ako će dobiti dio kolača u vidu fotelja. To nije politika, to je politikanstvo, možda je korisno za stranku i za nekolicinu, ali je štetno i za državu i za naš narod“, poručuju na kraju saopćenja iz Naroda i Pravde.





(24sata.info)