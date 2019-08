Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović smatra da u Parlamentarnoj skupštini BiH neće biti opstrukcija kada je u pitanju usvajanje budžeta institucija BiH, koji je jučer usvojen na sjednici Predsjedništva BiH.

Šefik Džaferović / 24sata.info

Istakao je da je svaka stavka budžeta usaglašena između sva tri kabineta, ali da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik glasao protiv iz razloga koji, kaže Džaferović, nisu u vezi sa sadržajem budžeta, već za njegov raniji stav o formiranju novog Vijeća ministra BiH.



- Budžet nije ništa što je atipično u odnosu na sve što smo imali do sada i očekujem da bude usvojen, jer je potreban svima - kazao je.



Ponovo je pozvao predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Dodika i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Dragana Čovića i sve druge u BiH da odmah počne s implementacijom izbornih rezultata kada su u pitanju državni i federalni nivoi vlasti.



Džaferović ističe da jedino što traži jeste poštivanje zakona, Ustav i postojeća rješenja te da bi u tom slučaju vlast na državnom i federalnom nivou vrlo brzo bila formirana.



- Problem je što su Dodok i Čović postavili određene preduvjete, podnosno iskazali spremnost da se ne pridržavaju principa vladavine prava. Dodik otvoreno negirajući NATO put BiH, a Čović uslovljavanjem implamentacije izbornih rezultata izmjenama Izbornog zakona - izjavio je Džaferović.



Naglasio je da je Stranka demokratske akcije (SDA) i sve probosanske stranke koje su dio koalicije ništa ne uvjetuju, osim poštivanje postojećih propisa i zakona.



Smatra realnim da će SNSD biti dio vlasti na nivou BiH, da je koalicija već definirana, ali da je potrebno da ponude program u kojem će jasno iznijeti opredjeljenje kada je u pitanju NATO put BiH.



- Godišnji nacionalni plan predstavlja popis planova koje svaka država stavlja pred sebe s ciljem da ih realizira u saradnji s NATO-om. BiH je već dio MAP-a i nije moguće praviti korake unazad - poručio je.



Također, naglasio je da Čović treba putem Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH pokrenuti proceduru imenovanja predsjednika i potpredsjednika FBiH te da je to početak formiranja vlasti na federalnom nivou.



Komentirajući izjavu predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da "BiH vodi agresivnu politiku prema Hrvatskoj", Džaferović je kazao da BiH od Hrvatske ne traži ništa što joj ne pripada po međunarodnom pravu.



Smatra da nije agresivno ako BiH ne želi da Hrvatska usvaja zakone kojima se otuđuje tuđa imovina, ili odlaže nuklearni otpad u blizini granice BiH, ili ukoliko BiH zahtijeva priznanje prava radnika koji su do devedesetih godina radili u Hrvatskoj.



- Agresivno je ako se tome suprotstavljate. Ako je bilo šta sporno, zato postoje međunarodne prave instance - kazao je Džaferović te dodao da BiH nikada nije vodila agresivnu politiku ni prema jednom od svojih susjeda.





(FENA)