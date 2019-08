Govoreći o izjavi predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović da je BiH nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da je tačna postavka da je 'BiH nestabilna, nemoguća i neodrživa zemlja'.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Nije nepoznato da je sa prostora Evrope bilo najviše onih iz BiH koji su pripadali ISIL-u u Siriji, kao i činjenica da je ovdje bilo nekoliko terorističkih napada", rekao je Dodik, ponovivši da to ne znači da su muslimani teroristi.



On je ocijenio da Grabar-Kitarović ima dovoljno elemenata za tvrdnju koju je iznijela u javnost.



"Ne mislim da je to rečeno iz ofsajda i bezvezno. Spoznaja o činjenicama iz prošlosti ju je vjerovatno motivisala na takvu izjavu", rekao je Dodik.





(24sata.info)