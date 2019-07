Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je Srni da postoje ekipe iz dijela međunarodne zajednice koje u saradnji sa jednim brojem političkih faktora u Sarajevu i iz Republike Srpske pokušavaju da naprave vlast na nivou BiH bez SNSD-a i upozorio da to može proizvesti samo štetu.

- Oni smatraju da će time postići nešto posebno za BiH ili da će to biti udar na vlast u Srpskoj. Već su isprobali takvu situaciju u prethodne četiri godine i vidjeli smo da nema ništa od toga i da je potpuno usporen razvoj kada izaberete manjinu. Nažalost i sada su to pokušali, iako nastoje da se sakriju iza priče da je SNSD kriv što nema vlasti - rekao je Radmanović.

On je pojasnio da se na nivou BiH ne može konstituisati vlast bez SDA, imajući u vidu broj njenih poslanika, ali i da je jasno da oni u ovoj fazi nisu željeli da formiraju vlast.

- Sve ostalo je proizvoljno optuživanje nekog drugog. SNSD je već prvog dana rekao da je spreman da preuzme odgovornost na nivou BiH jer je pobjednik u srpskom biračkom tijelu i u Republici Srpskoj, kandidovao je čovjeka za predsjedavajućeg Savjeta ministara, ali drugi to jednostavno nisu dozvolili - naglasio je Radmanović.

Komentarišući spekulacije da se sprema nova većina koja bi ga smijenila sa pozicije člana Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Radmanović je rekao da su to objavili neki mediji i da je interesantno da su svi iz Srpske.

On je istakao da je u parlamentarnoj demokratiji sasvim logično da predsjednik parlamenta bude iz najjače političke partije, a posebno ako je to čovjek koji je osvojio i najveći broj pojedinačnih glasova.

- Nekima to smeta i na taj način pokušavaju da pokrenu proceduru formiranja Savjeta ministara sa drugom većinom. Ako bi se pravila neka druga većina na nivou BiH sa manjinom iz Srpske onda je prvi potez smjena člana Kolegijuma. Vidjećemo šta će se u vezi sa tim dešavati u septembru, ali SNSD ostaje partner ukoliko neko želi da BiH napravi iskorak prema EU. Ukoliko to ne želi onda može birati među izbornim gubitnicima - poručio je Radmanović.

Govoreći o situaciji da će predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić uskoro po sistemu rotacije postati i predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Radmanović je ocijenio da je to paradoks.

- Taj paradoks da su ljudi istovremeno i narodni poslanici i u izvršnim organima, odnosno da sami sebi podnose izvještaje i ocjenjuju sami sebe nije moguće vidjeti u drugim demokratskim zemljama. U Predstavničkom domu je pet poslanika koji su u izvršnoj vlasti na nivou BiH i među njima je i Zvizdić. Paradoks postaje veći 6. avgusta kada Zvizdić treba da preuzme predsjedavanje Predstavničkim domom. Praktično se dešava nešto što nismo vidjeli nigdje u svijetu da je jedna ličnost na čelu parlamenta i izvršnog organa kojeg taj parlament bira - kaže Radmanović.

On je pojasnio da su takve situacije viđene u demokratskim zemljama kada brzo dolazi do promjene vlasti i to je period kratkih tehničkih mandata.

- Ovo nije ni tehnički mandat, a pogotovo nije kratak. Tačno je da je Izbornim zakonom predviđeno da se u periodu dok se ne formira nova vlast može obavljati i jedna i druga funkcija, ali je istovremeno Ustav BiH propisao da je razdvojena zakonodavna i izvršna vlast. Ustav bi trebao da bude `stariji` i tako je u svim zemljama. To pokazuje da ulazimo u neprimjerenu situaciju kao što je i ova da oni koji su izborni gubitnici i koje narod nije izabrao hoće da budu vlast - rekao je Radmanović.

Prema njegovim riječima, sve što se događa na zajedničkom nivou vraća BiH korak nazad od evropskog puta za koji se svi zalažu.

- Umjesto da insistiramo na tome i na tom putu nalazimo rješenje za ubrzani razvoj, mi se bavimo ovakvim stvarima. Ipak, nadam se da ćemo poslije godišnjih odmora, koje većina nije zaslužila, u septembru ovo završiti na najbolji način, da će izborni pobjednici konstituisati vlast na nivou BiH i da, iako sa zakašnjenjem od godinu dana, možemo napraviti iskorak na evropskom putu i za bolji život građana - naglasio je Radmanović.

Komntarišući izjavu predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović da je da je BiH vrlo nestabilna i da je pod kontrolom militantnog islama, te oštra reagovanja koja su uslijedila iz Sarajeva, Radmanović je rekao da je nepotrebno histerično reagovati na izjavu predsjednika susjedne zemlje, pogotovo što je ona u prvom dijelu potpuno tačna.

- BiH jeste nestabilna zemlja. Upitan je drugi dio izjave u kojem govori o tome da je dominantna politika islamskog fundamentalizma i on jeste višak. Ali, nikada ne treba reagovati prema susjedima tako žestoko kao što su uradili članovi Predsjedništva BiH /Željko Komšić i Šefik Džaferović/ jer to stvara loše odnose sa zemljom sa kojom imamo i najveću robnu razmjenu i najdužu granicu, a Hrvati su u BiH konstitutivan narod - istakao je Radmanović.

